«Локомотив» и «Насаф» поделили очки — ситуация в турнирной таблице

В рамках 24-го тура Суперлиги Узбекистана в столице Ташкенте в центральном матче между двумя именитыми командами, ведущими борьбу за верхнюю часть турнирной таблицы — ташкентским «Локомотивом» и каршинским «Насафом», была зафиксирована ничья. В напряженном и упорном противостоянии на поле «железнодорожников», как ни старались обе стороны, счет так и не был открыт — 0:0.

Данный результат позволил обеим клубам сохранить соседние позиции в турнирной таблице.

Распределение очков: Кто на какой строчке?

Разрыв в очках между клубами из Карши и Ташкента остается минимальным:

5-е место «Локомотива»: За счет одного очка в матче ташкентцы довели общее количество очков до 39 и идут на 5-й строчке турнирной таблицы;

«Насаф» на 6-м месте: Каршинцы же, доведя свои очки до 38, занимают 6-ю строчку следом за «железнодорожниками».

Протокол матча: Составы и замены

Суперлига. 24-й тур

«Локомотив» — «Насаф» 0:0

«Локомотив»: 1. Алексей Козлов, 11. Темурходжа Абдухоликов (10. Шодиёр Шодибоев, 84), 14. Николай Иванов, 15. Александр Шушняр, 17. Сардор Мирзаев (70. Мухаммадали Реимов, 84), 18. Александр Кучеренко, 23. Диёржон Туропов, 26. Абдуллох Йўлдошев, 28. Шухрат Мухаммадиев, 33. Олег Зотеев (8. Билол Туплиев, 65), 99. Жасурбек Яхшибоев (9. Сухроб Нуруллоев, 63).

«Насаф»: 1. Абдувохид Нематов, 2. Алибек Давронов, 4. Акрамжон Комилов (5. Голиб Гайбуллаев, 63), 6. Сардорбек Бахромов (17. Муродбек Рахматов, 63), 7. Аденис Шала (20. Юсуф Отубанжо, 79), 8. Зафармурод Абдирахматов, 10. Бобир Абдихоликов, 14. Шароф Мухитдинов, 15. Ойбек Рустамов, 77. Паата Гудушаури (70. Аббосжон Гуломов, 79), 92. Умарбек Эшмуродов.

До завершения сезона осталось всего несколько туров, и конкуренция вокруг первой пятерки и призовых мест накаляется с каждым днем.