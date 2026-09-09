Шум вокруг «львов» в Алмалыке: «Пахтакор» забил 3 мяча на поле ОКМК

В Узбекской Суперлиге стартовали матчи 21-го тура, и уже самая первая встреча подарила болельщикам настоящую чемпионскую интригу. Ташкентский «Пахтакор» в сложнейшем гостевом матче в гостях у алмалыкского клуба ОКМК одержал уверенную победу со счетом 3:1. Судьбу встречи решили ставшие привычными комбинационные игры квалифицированных нападающих и полузащитников «львов». Благодаря этим важным 3 очкам на выезде действующие чемпионы резко улучшили свое положение в турнирной таблице. Ну а кто же забил голы в матче в Алмалыке, в каких составах команды вышли на поле и как эта победа повлияла на чемпионскую гонку? В конце статьи мы расскажем обо всех подробностях главной интриги — новом статусе «Пахтакора», набравшего 46 очков, в турнирной таблице и положении его соперников.

Быстрые голы и преимущество на поле: счет открыт уже на 4-й минуте

Противостояние в Алмалыке началось под полной инициативой гостей:

Быстрый гол Аймана Хусейна: На самом старте матча, всего на 4-й минуте легионер «львов» Айман Хусейн открыл счет (0:1);

Точный удар Иброхима Ибрагимова: К 24-й минуте полузащитник Иброхим Ибрагимов поразил ворота ОКМК, укрепив преимущество ташкентцев (0:2);

Точка от Достонбека Хамдамова: На 65-й минуте второго тайма опытный Достонбек Хамдамов забил третий гол, фактически поставив точку в матче (0:3);

Ответ ОКМК: В составе алмалыкцев легионер Георгий Папава сумел сократить разницу в счете на 82-й минуте, однако этого не хватило для спасения результата игры (1:3).

«Наша команда была полностью готова к сложной атмосфере в Алмалыке. Быстрый гол и тактическая дисциплина принесли нам важные 3 очка», — отмечается в аналитических обзорах матча.

Основные составы команд и замены

Тренеры выпустили на поле самые боеспособные составы на эту принципиальную встречу:

Состав ОКМК: Хамидулло Абдунабиев, Шахзод Тоиров, Миржамол Касымов (Али Абдурахманов, 66), Георгий Папава, Авазбек Улмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Коич, 66), Асадбек Собиржонов, Нодир Абдураззоков (Хазратжон Турсункулов, 76), Ахмадулло Мукумжонов, Сияваш Хакназари (Арихиро Сентоку, 66);

Состав «Пахтакора»: Санжар Кувватов, Заид Тахсин, Ходжиакбар Алижонов, Дилшод Саитов, Иброхим Ибрагимов, Достонбек Хамдамов (Шерзод Насруллаев, 69), Башар Ресан, Абдурауф Буриев, Сардор Собирходжаев, Айман Хуссейн (Даврон Тулаганов, 78), Мухаммадрасул Абдумаджидов.

Новый лидер в чемпионской гонке

Самый важный вопрос, который интересовал большинство любителей узбекского футбола — какие изменения произороли в верхней части турнирной таблицы после этой победы. Самый главный вывод заключается в том, что благодаря этой уверенной победе в Алмалыке «Пахтакор» довел количество своих очков до 46 и вышел в единоличные лидеры в онлайн-турнирной таблице. ОКМК же с 32 очками остался на 5-й строчке турнирной таблицы. Этот успех на выезде резко повысил шансы столичной команды на защиту чемпионского титула к концу сезона.

Как вы думаете, сможет ли «Пахтакор» сохранить это лидерство до конца сезона и вновь оформить чемпионство, или преследователи смогут их остановить? Что служит причиной того, что ОКМК остается на 5-м месте? Оставляйте свои мысли и комментарии, а также делитесь анализом этой важной победы в узбекском футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!