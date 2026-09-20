«Золотой гол Марушича и победа в столице»: «Нефтчи» вернул себе лидерство!

Один из центральных матчей 22-го тура Суперлиги Узбекистана прошел в Ташкенте и преподнес неожиданный результат, напрямую связанный с судьбой золотых медалей чемпионата. В напряженном и бескомпромиссном поединке в столице «Локомотив» принимал ферганский «Нефтчи», и встреча завершилась минимальной, но чрезвычайно ценной победой гостей со счетом 1:0. Судьбу матча, в котором обе команды уделили большое внимание обороне, решил решающий эпизод на 62-й минуте: результативный нападающий ферганцев Зоран Марушич точно поразил ворота соперника и забил единственный гол, принесший его команде победу.

Хотя в оставшиеся минуты «железнодорожники» бросили все силы на восстановление равновесия, линия обороны и вратарь «Нефтчи» действовали безупречно, сохранив свои ворота в неприкосновенности до финального свистка. Благодаря этой победе «Нефтчи» довел количество своих очков до 51 и, опередив «Пахтакор» (49 очков) на 2 балла, вернулся на 1-ю строчку турнирной таблицы, то есть в единоличные лидеры; «Локомотив», оставшись с 35 очками, занимает 4-е место.

Итак, станет ли этот гол Марушича решающим поворотом на чемпионском пути «Нефтчи», каковы шансы «Локомотива» в борьбе за призовую тройку и насколько яростной будет чемпионская гонка с «Пахтакором» в оставшихся турах?

«Победный удар Марушича и оборонительный бастион»: Хроника противостояния

Самые важные моменты принципиальной встречи в Ташкенте:

Решающий гол Зорана Марушича: на 62-й минуте опытный черногорский легионер воспользовался оплошностью в обороне хозяев и открыл счет;

Попытки «Локомотива» восстановить равновесие: после пропущенного гола столичные футболисты выпустили на поле таких игроков, как Яхшибоев, Абраев и Баходиров, резко усилив давление;

Тройная ротация «Нефтчи» на 69-й минуте: тренерский штаб одновременно выпустил на поле Тошмирзаева, Гиёсова и Перицу для укрепления счета и повышения темпа;

Железная дисциплина и 1:0: ферганская команда организованно оборонялась до финального свистка и превратила минимальное гостевое преимущество в победу;

Возвращение единоличного лидерства: после этого результата «Нефтчи» с 51 очком вернул себе первое место в турнирной таблице.

Суперлига, 22-й тур: Статистика матча «Локомотив» — «Нефтчи»

Заявка команд и положение в турнирной таблице:

Показатели и критерии «Локомотив» (Хозяева) «Нефтчи» (Гости) Итоговый счет 0 1 Автор гола — Зоран Марушич (62-я минута) Набранные очки 35 очков 51 очко (Лидер) Место в турнирной таблице 4-е место 1-е место (+2 очка от преследователя) Отрыв от главного преследователя — На 2 очка впереди «Пахтакора» Вратари Козлов Эргашев Тактические изменения Замены на 57-й и 72-й минутах Ротация на 69-й (тройная) и 81-й минутах

Футбольный анализ: Эксперты о чемпионском потенциале «Нефтчи»

Основные выводы обозревателей национального чемпионата и спортивных экспертов:

Высокий класс Марушича: форвард «Нефтчи» в самый ответственный момент сезона снова стал ключевой фигурой и доказал, что умеет извлекать пользу даже из полумомента;

Гостевой чемпионский характер: одержать победу со счетом 1:0, не потеряв очков на поле такого сложного соперника, как «Локомотив», под силу только командам с чемпионским менталитетом;

Психологическая дуэль с «Пахтакором»: отрыв от столичного гранда на 2 очка придает футболистам «Нефтчи» дополнительную уверенность и стратегическое преимущество перед оставшимися решающими турами;

Стабильность в линии обороны: главным достижением команды стало то, что оборонительная система во главе с Эргашевым, Абдуганиевым и Куао не позволила нападающим «Локомотива» нанести точные удары.

Этот тяжелый и победный шаг «Нефтчи» в Ташкенте стал одним из важнейших этапов на пути возвращения чемпионского кубка в Фергану спустя долгие годы.

А как считаете вы, сможет ли «Нефтчи» в этом сезоне обойти «Пахтакор» и завоевать чемпионство в Суперлиге? Можно ли назвать гол Зорана Марушича на 62-й минуте самым важным голом сезона? Оставляйте свои личные мнения и аналитику в комментариях и делитесь анализом самого интересного центрального матча узбекского футбола со всеми друзьями-болельщиками!