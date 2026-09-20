«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...

·34·Спорт
«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...

В 22-м туре Суперлиги Узбекистана каршинский «Насаф» на выезде одержал волевую и крупную победу над «Андижаном» со счётом 4:1. Для «драконов», не побеждавших в Андижане в последних 4 матчах, этот результат стал настоящим реваншем. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Рузикул Бердыев открыто ответил на вопросы о серьёзных опасениях перед игрой, тяжелых кадровых потерях, переводе Умара Эшмуродова в опорную зону и причине пробития пенальти вратарём Абдувохидом Нематовым.

По словам тренера, перед матчем были сильные опасения из-за долгой дороги и травм ряда лидеров состава, но подопечные сыграли на поле очень умно и дисциплинированно, полностью выполнив план. Как же эти тактические решения Бердыева повлияют на борьбу «Насафа» за чемпионскую гонку и медали?

«Потери, гол Нематова и тактический ход»: Бердыев на пресс-конференции

Самые важные моменты и эксклюзивные заявления, упомянутые тренером:

  • Предматчевая тревога и усталость: «Потерь было много. Сыграли на выезде, преодолели долгий путь. Мы не думали, что победим с таким счётом»;

  • Изменение позиции Эшмуродова: «Из-за травм обоих Рахматовых, отсутствия Бахромова и болезни Мухиддинова мы поставили Умара в опорную полузащиту»;

  • Почему пенальти бил Нематов?: «У нас бил Шариф. Но у Абдувохида есть опыт в этом деле, он бил и раньше. Поэтому мы доверили это ему, и он отлично справился»;

  • Конец 4-матчевой безвыигрышной серии в Андижане: «Мы знали, что «Андижан» играет дома агрессивно, но ребята не потеряли концентрацию и одержали заслуженную победу»;

  • Большое доверие к молодежи: Тренер отдельно выразил удовлетворение игрой выходящих на замену молодых футболистов и отметил, что 5 членов команды выступают за олимпийскую сборную.

«Андижан» — «Насаф» (1:4): Сравнительный анализ тактики Рузикула Бердыева

Вынужденные изменения и их практический результат на поле:

Направления и проблемы

Имеющиеся потери и проблема

Тактическое решение Бердыева и его эффективность

Центр полузащиты

Оба Рахматова травмированы, Бахромова нет

Умар Эшмуродов переведён в опорную зону (1 ассист)

Выбор пенальтиста

Основной исполнитель Шариф Мухиддинов болен

Проявлено доверие к Абдувохиду Нематову, и он забил гол

Выездное психологическое давление

«Андижан» не выигрывал 4 матча подряд

За счёт дисциплинированной обороны и контратак зафиксирован счёт 4:1

Резервные силы

Накопленная усталость и преодоление большого расстояния

Выход на поле молодёжи и Отубанджо позволил сохранить темп

Заключение специалиста: Почему эта победа была нужна «Насафу» как воздух?

Выводы спортивных аналитиков и футбольных экспертов:

  • Выход из кризисной ситуации за счет мастерства тренера: Несмотря на отсутствие 4 ключевых игроков, быстрое изменение тактики и победа с крупным счетом показали высокий опыт Бердыева;

  • Гол вратаря — психологический удар: Гол Абдувохида Нематова с пенальти полностью морально надломил болельщиков и команду «Андижана»;

  • Большой шаг в борьбе за медали: Эта уверенная гостевая победа подняла «Насаф» на 5-е место с 34 очками, резко усиливив давление на тройку лидеров.

Волевой шаг «Насафа» в Андижане в очередной раз доказал, что команда не теряет чемпионский дух в любых сложных ситуациях.

Как вы думаете, игра Умара Эшмуродова в центре и исполнение пенальти вратарём — это тренерский гений или вынужденный риск? Сможет ли «Насаф» пробиться в тройку лидеров в текущем сезоне? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого искреннего интервью тренера с любителями футбола!

НасафАндижанРузикул БердыевСуперлига Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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