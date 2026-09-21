Ислам Исмаилов открыто высказался о победе над «Локомотивом» и давлении

·58·Спорт
Ислам Исмаилов открыто высказался о победе над «Локомотивом» и давлении

В 22-м туре Суперлиги Узбекистана действующий чемпион — ферганский «Нефтчи» провел крайне сложный и напряженный матч против «Локомотива» в Ташкенте, оформив победу с минимальным счетом 1:0, которая на вес золота. Эта встреча стала настоящим психологическим испытанием для ферганцев, борющихся не только за возвращение лидерства в турнирной таблице, но и на трех фронтах — в Суперлиге, Кубке Узбекистана и Элитной Лиге чемпионов АФК. После матча главный тренер «Нефтчи» Ислам Исмаилов принял участие в пресс-конференции, где дал резкие и непредвзятые ответы относительно причин глубокой обороны своих подопечных, волнения 18-летнего Нурмухаммада Абдуганиева на глазах у Фабио Каннаваро, продолжающегося кризиса травм, а также мнения о том, что «Нефтчи» станет чемпионом легко».

Признав силу соперника, специалист подчеркнул, что по мере приближения конца сезона давление возросло вдвое по сравнению с любым другим периодом, и в условиях фактора усталости и молодежи в запасе каждое очко имеет цену финала. Так не остановят ли психологическое давление и проблемы с ротацией, о которых говорил Исмаилов, чемпионскую гонку «Нефтчи»?

«Выезд, равный финалу, визит Каннаваро и эпидемия травм»: ключевые моменты интервью Исмаилова

Важнейшие тезисы и заявления главного тренера «Нефтчи» на пресс-конференции:

  • Матч против «Локомотива» — настоящий финал: К этому выезду готовились как к решающему финалу, поскольку соперник — качественная команда, отобравшая очки в Намангане и обыгравшая дома «Динамо»;

  • Глубокая оборона — не установка тренера: Отход команды назад после открытия счета связан с психологическим давлением; тренер откровенно заявил, что никогда не требовал такой пассивной обороны, но высокая цена каждой ошибки в конце сезона вынудила футболистов проявить осторожность;

  • 18-летний Абдуганиев на глазах у Каннаваро: Редкость, когда 18-летний игрок выступает в основе лидера Суперлиги; присутствие главного тренера национальной сборной на трибунах и получение вызова в сборную усилило естественное волнение молодого защитника;

  • Мифы о «легком чемпионстве» развеяны: В то время как в сборную вызываются 6 игроков из «Пахтакора» и 4 из «Навбахора», из «Нефтчи» привлекается лишь 1 человек, что демонстрирует разницу в глубине составов; кроме того, 6-7 лидеров команды (Йовович, Сигер, Юлдашев) выбыли из строя;

  • Реванш в Кубке и борьба на трех фронтах: Предстоящий кубковый матч против «Локомотива» пройдет в совершенно ином духе, и ферганский клуб приложит все усилия, чтобы завоевать Кубок после долгого перерыва.

Сравнительный анализ Ислама Исмаилова о Суперлиге и конкурентах

На пресс-конференции тренер наглядно продемонстрировал с помощью цифр и фактов уровень конкуренции и тяжесть сезона:

Критерии и направления

«Нефтчи» Фергана

Конкуренты («Пахтакор», «Навбахор», другие)

Вызовы в национальную сборную

1 игрок (Нурмухаммад Абдуганиев)

«Пахтакор» — 6 игроков, «Навбахор» — 4 игрока

Травмы и потери

Одновременно выбыли 6-7 игроков (Йовович, Сигер и др.)

У «Пахтакора» и «Навбахора» состав стабилен, потерь меньше

Молодежный состав и баланс

18-летний Абдуганиев в основе, на замене молодежь 2007-2008 годов рождения

В командах первой тройки 18-летние игроки в основе появляются редко

Нагрузка и турниры

3 фронта: Суперлига, Кубок Узбекистана, Элитная ЛЧ АФК

Плотный календарь ЛЧ и местных турниров создает трудности для всех грандов

Футбольная экспертиза: Почему выступление тренера «Нефтчи» имеет важное значение?

Основные выводы спортивных аналитиков и экспертов узбекского футбола:

  • Стратегия сдерживания давления: Резкое опровержение Исламом Исмаиловым разговоров о «легком чемпионстве» направлено на то, чтобы развеять лишние иллюзии вокруг команды, опустить футболистов на землю и предотвратить самоуспокоенность;

  • Защита молодежи: Открытая поддержка в прессе Абдуганиева, допустившего ошибки в матче под взором Каннаваро, демонстрирует веру тренера в своих воспитанников и его педагогическое мастерство;

  • Ценные 3 очка: Несмотря на колоссальные кадровые потери и переход на удержание счета в концовке матча, сохранение победного результата свидетельствует о формировании чемпионского менталитета.

Эти искренние и смелые заявления Ислама Исмаилова означают, что борьба за чемпионство в оставшейся части сезона будет еще более бескомпромиссной и нервной.

А как считаете вы, прав ли Ислам Исмаилов: действительно ли чемпионство «Нефтчи» на фоне конкурентов и травм дается тяжелее, чем ожидалось? Сможет ли 18-летний Абдуганиев, сыгравший под присмотром Фабио Каннаваро, пробиться в основной состав национальной сборной? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим резонансным интервью тренера со всеми футбольными болельщиками!

НефтчиЛокомотивСуперлига УзбекистанаФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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