«Брентфорд» разгромил лондонский гранд «Челси» со счетом 3:0

5-й тур Английской Премьер-лиги начался с неожиданной и поистине громогласной сенсации. В стартовом матче тура лондонский «Челси», состоящий из многомиллионных звезд, отправился в гости к опасному «Брентфорду», способному дать жесткий бой перед родными трибунами. Однако события на поле превратились в настоящий кошмар для лагеря «синих»: хозяева не оставили сопернику никаких шансов на протяжении 90 минут, оформив крупную сенсационную победу со счетом 3:0.

Хотя в первом тайме ворота остались в неприкосновенности, во второй половине встречи линия атаки «Брентфорда» загорелась ярким пламенем: на 61-й минуте Антони открыл счет, на 83-й минуте бразильский форвард Игор Тьяго увеличил разницу до двух мячей, а на 90+5-й добавленной минуте Карвалью поставил жирную точку, переполнив чашу терпения «Челси». После этого триумфа «Брентфорд» довел количество своих очков до 9 и неожиданно поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ; «Челси» же потерпел 2-е поражение в текущем сезоне и с 7 очками опустился на 7-ю строчку.

И всё же, что стало причиной краха «Челси» во втором тайме при наличии таких имен, как Эмилиано Мартинес, Палмер и Нету, как «Брентфорд» разнес оборону гранда и насколько накалилась интрига в преддверии новых испытаний 10 октября?

«Буря во втором тайме и 3 безответных мяча»: Хроника матча

Главные события поединка на стадионе «Брентфорд Комьюнити»:

61-я минута — ключевой удар Антони (1:0): Острейшую контратаку хозяев с фланга хладнокровно завершил Антони, открыв счет;

83-я минута — уверенное преимущество от Игора Тьяго (2:0): Бразильский нападающий проявил мастерство в штрафной площади, оставил позади защитников и отправил второй мяч в сетку;

90+5-я минута — вердикт Карвалью (3:0): Вышедший на замену Карвалью на последних секундах встречи воспользовался неразберихой в защите «Челси» и установил окончательный счет;

Дуэль вратарей: Голкипер хозяев Келлехер сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив несколько опасных ударов, в то время как Эмилиано Мартинес пропустил трижды из-за грубых ошибок партнеров по обороне.

«„Пчелы“ на 3-м месте и „синие“ на дне»: Резкий поворот в турнирной таблице

Картина таблицы АПЛ после старта 5-го тура:

«Брентфорд» в ТОП-3: Набрав 9 очков после пяти прошедших матчей, подопечные Томаса Франка ворвались в тройку лидеров и включились в чемпионскую гонку;

2-е поражение для «Челси»: Несмотря на потраченные миллионы, нестабильность по ходу сезона удерживает «синих» на 7-й строчке с 7 очками;

Отсутствие баланса между атакой и обороной: Тройка Палмер, Роджерс и Уэлбек оказалась бессильна взломать компактную и плотную оборону соперника.

Подготовка перед 6-м туром: что ждет клубы 10 октября?

Календарь матчей следующего тура и анализ специалистов:

«Челси» — «Борнмут» (10 октября): Лондонцы принимают «Борнмут» дома, и в этом матче от команды перед своими болельщиками требуются исключительно реванш и уверенная победа;

«Астон Вилла» — «Брентфорд» (10 октября): Набравший новый темп «Брентфорд» отправится в Бирмингем, где поборется за 3 очка против крепкой «Астон Виллы»;

Давление на тренерский штаб: Руководству и тренерскому штабу «Челси», потерявшим очки дважды, придется пересмотреть резервные силы и тактические схемы.

Эта историческая крупная победа «Брентфорда» над «Челси» со счетом 3:0 в очередной раз наглядно доказала, что понятия грандов и аутсайдеров в Английской Премьер-лиге постепенно стираются, а каждый тур приносит неожиданные драмы.

А как считаете вы, стало ли поражение «Челси» с таким крупным счетом от «Брентфорда» следствием тактической ошибки тренера или халатности футболистов, учитывая огромные инвестиции и звездный состав? Сможет ли нынешний запал «Брентфорда» удержать их в зоне еврокубков до конца сезона? Оставляйте свои аналитические мнения и комментарии, а также делитесь обзором этой горячей сенсации АПЛ со всеми любителями футбола и друзьями!