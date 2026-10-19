«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: Диего Гомес забил гол с 51 метра

В Английской Премьер-лиге (АПЛ) произошло очередное историческое и запоминающееся событие. Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес поразил воображение болельщиков, нанеся точный удар с невероятной дистанции в матче против команды «Кристал Пэлас».

По подсчетам специалистов, Гомес отправил мяч в ворота соперника примерно с 51 метра, и этот результат прочно вошел в число самых дальних ударов в истории современной Премьер-лиги.

Лучший результат после рекорда Уэйна Руни: впервые с 2017 года

Этот необычный супергол вошел в летопись английского футбола как новый рекорд:

Самый дальний удар после Руни: Подобный официальный гол с дальньої дистанции в АПЛ забивался в последний раз в ноябре 2017 года — тогда легендарный Уэйн Руни в футболке «Эвертона» поразил ворота «Вест Хэма» с 58 метров , вызвав огромный резонанс;

Гол в дебюте матча: Диего Гомес совершил это действие уже на 7-й минуте встречи, заметив вышедшего из ворот голкипера соперника и оформив второй мяч в игре;

Безупречное исполнение: Траектория и точность мяча делают этот гол главным претендентом на звание самого красивого гола текущего сезона.

Очередной разгром от «Брайтона» и 5 голов

Окрыленные этим суперголом, «чайки» не оставили сопернику никаких шансов и в оставшиеся минуты:

5 мячей в ворота «Кристал Пэлас»: Полностью контролируя ход встречи, «Брайтон» завершил матч крупной победой, забив 5 голов;

Вторая крупная победа в сезоне: Команда уже во второй раз в текущем сезоне АПЛ громит соперника — ранее «чайки» с таким же счетом обыграли клуб «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Впереди серьезное испытание против «Ливерпуля»

После столь яркой и эмоциональной победы «Брайтон» ожидает один из самых сложных отрезанков турнира: