«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: Диего Гомес забил гол с 51 метра

·44·Спорт
«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: Диего Гомес забил гол с 51 метра

В Английской Премьер-лиге (АПЛ) произошло очередное историческое и запоминающееся событие. Полузащитник «Брайтона» Диего Гомес поразил воображение болельщиков, нанеся точный удар с невероятной дистанции в матче против команды «Кристал Пэлас».

По подсчетам специалистов, Гомес отправил мяч в ворота соперника примерно с 51 метра, и этот результат прочно вошел в число самых дальних ударов в истории современной Премьер-лиги.

Лучший результат после рекорда Уэйна Руни: впервые с 2017 года

Этот необычный супергол вошел в летопись английского футбола как новый рекорд:

  • Самый дальний удар после Руни: Подобный официальный гол с дальньої дистанции в АПЛ забивался в последний раз в ноябре 2017 года — тогда легендарный Уэйн Руни в футболке «Эвертона» поразил ворота «Вест Хэма» с 58 метров, вызвав огромный резонанс;

  • Гол в дебюте матча: Диего Гомес совершил это действие уже на 7-й минуте встречи, заметив вышедшего из ворот голкипера соперника и оформив второй мяч в игре;

  • Безупречное исполнение: Траектория и точность мяча делают этот гол главным претендентом на звание самого красивого гола текущего сезона.

Очередной разгром от «Брайтона» и 5 голов

Окрыленные этим суперголом, «чайки» не оставили сопернику никаких шансов и в оставшиеся минуты:

  • 5 мячей в ворота «Кристал Пэлас»: Полностью контролируя ход встречи, «Брайтон» завершил матч крупной победой, забив 5 голов;

  • Вторая крупная победа в сезоне: Команда уже во второй раз в текущем сезоне АПЛ громит соперника — ранее «чайки» с таким же счетом обыграли клуб «Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Впереди серьезное испытание против «Ливерпуля»

После столь яркой и эмоциональной победы «Брайтон» ожидает один из самых сложных отрезанков турнира:

  • Центральный матч: В следующем туре команда померяется силами с одним из грандов Англии — знаменитым «Ливерпулем»;

  • Высокая интрига: Диего Гомес и его партнеры по команде постараются продемонстрировать свою нынешнюю отличную форму в предстоящем жарком противостоянии с хозяевами «Энфилда».

Диего ГомесБрайтонАнглийская Премьер-лигаРекордный гол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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