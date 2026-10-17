Ньюкасл — Астон Вилла: составы и текстовая трансляция

Все 37 Только важное 2

45+3 Прозвучал свисток арбитра, первый тайм подошел к концу, и футболисты отправились в раздевалки.

45+2 Астон Вилла организует игру точными и красивыми пасами, создавая новые атакующие возможности.

45 Добавлено 2 минуты к матчу.

45 Астон Вилла контролирует мяч, они делают несколько пасов и ждут удобного момента для удара.

44 Игроки Ньюкасла демонстрируют комбинационный футбол и пытаются создать голевой момент, но из-за неточной передачи теряют мяч, так что этого придется подождать.

42 Астон Вилла заработала угловой. Их соперники сталкиваются с угрозой очередной атаки.

39 Астон Вилла здорово сыграла и заработала угловой.

38 Игроки Ньюкасла контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.

36 Жоао Гомес продемонстрировал великолепную технику и выполнил красивый навес в штрафную. Йохан Манзамби («Астон Вилла») головой пробил в угол ворот у левой штанги и открыл счет. Счет: 0:1.

35 Матч: Ньюкасл - Астон Вилла. Счет: 0-0. Комментарий: На данный момент ударов в створ ворот 0:1.

34 Льюис Холл (Ньюкасл Юнайтед) и Харви Барнс отлично сыграли в стенку, и их атака продолжается.

33 Льюис Холл («Ньюкасл Юнайтед») выполнил навес со штрафного в штрафную площадь, но защитники выбили мяч.

31 Льюис Холл (Ньюкасл Юнайтед) сделал навес в штрафную, но мяч прилетел слишком близко к вратарю Циону Судзуки, который легко забрал его.

29 Астон Вилла подает угловой.

28 Желтая карточка! Эллисон («Астон Вилла») своими действиями словно сам напросился на предупреждение. Джаред Джиллетт согласился с этим и показал ему карточку.

28 Великолепное движение от Ньюкасла. Игроки контролируют мяч, в основном отдавая пасы в одно касание. Они полностью диктуют темп игры.

25 Жоао Гомес (Астон Вилла) нарушил правила против соперника и получил желтую карточку от судьи, но он явно недоволен этим решением.

24 Владение мячом составляет 48:52.

22 Мяч ушел за пределы поля. У Ньюкасла появился отличный шанс забить после углового.

20 Свен Ботман (Ньюкасл Юнайтед) с облегчением выдохнул, так как после проверки ВАР арбитр оставил в силе первоначальное решение о жёлтой карточке.

18 Джарред Джиллетт показывает желтую карточку Свену Ботману (Ньюкасл Юнайтед) за грубую игру.

18 Жоэлинтон («Ньюкасл Юнайтед») получил желтую карточку от Джарреда Джиллетта за фол против игрока соперника.

16 Опасный момент! Джо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) получил мяч в свободной зоне и пробил из штрафной — рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Астон Виллы.

14 Прострел Николаса Джексона (Астон Вилла) в штрафную площадь был заблокирован защитниками.

13 Льюис Холл («Ньюкасл Юнайтед») исполнил штрафной удар, но первый же защитник вынес мяч.

12 Арбитр Джарред Джиллетт увидел грубый фол со стороны Матти Кэша («Астон Вилла») и не задумываясь дал свисток.

9 Николас Джексон («Астон Вилла») принял передачу у линии штрафной, но не смог вложить достаточно сил в удар и не потревожил Лукаса Горничека.

9 Льюис Холл (Ньюкасл Юнайтед) подал угловой, но один из защитников выбил мяч головой.

7 Астон Вилла, кажется, адаптируется к игре и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых атакующих возможностей.

5 Джо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) попытался сделать передачу, но она была заблокирована.

3 Великолепная командная игра от Астон Виллы, они контролируют мяч за счет множества коротких передач. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение станет ключевым фактором.

2 Жоан Манзамби (Астон Вилла) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.

1 Матч скоро начнется, идет предматчевый отсчет.

21:30 Матч начинает «Астон Вилла».

21:30 Судить сегодняшний матч доверено Джарреду Джиллетту.

21:30 Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.