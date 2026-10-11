Анализ последних 5 матчей перед суперстолкновением «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

·76·Спорт
Анализ последних 5 матчей перед суперстолкновением «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Сегодня, 11 октября, в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги состоится один из самых жарких матчей сезона, который с нетерпением ждут миллионы футбольных фанатов. На легендарной арене «Энфилд» в Ливерпуле сойдутся два гиганта, претендующих на лидерство в турнире — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Обслуживать этот напряженный и принципиальный поединок будет главный судья Крис Кавана.

Когда и во сколько начнется игра?

Детали и время встречи:

  • Турнир и стадия: Английская Премьер-лига, центральный матч 6-го тура;

  • Стадион: город Ливерпуль, стадион «Энфилд»;

  • Время начала: сегодня в 20:30 по ташкентскому времени;

  • Главный судья: Крис Кавана.

Последние 5 очных встреч: бескомпромиссность и шоу голов

Если взглянуть на последние пять матчей между клубами, можно заметить, что в них не было зафиксировано ни одной ничьей. Преимущество на стороне «горожан»:

  • 4 апреля 2026 года (Кубок Англии, четвертьфинал): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:0;

  • 8 февраля 2026 года (АПЛ, 25-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:2;

  • 9 ноября 2025 года (АПЛ, 11-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 3:0;

  • 23 февраля 2025 года (АПЛ, 26-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0:2;

  • 1 декабря 2024 года (АПЛ, 13-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 2:0.

О чем говорят цифры?

  • Соотношение побед: В последних пяти противостояниях «Манчестер Сити» одержал победу в 3, а «Ливерпуль» — в 2;

  • 3 победы подряд: Манчестерцы выиграли все три последних официальных матча против мерсисайдцев, забив в ворота соперника в общей сложности 9 голов и пропустив в свои всего 1 мяч;

  • Фактор «Энфилда»: «Ливерпуль» намерен перед родными трибунами и под огромным давлением прервать победную серию «Сити» и выйти вперед по очкам.

Нет сомнений, что тактическая борьба двух топ-тренеров и бескомпромиссный атакующий футбол подарят настоящий праздник в АПЛ этим вечером.

ЛиверпульМанчестер СитиАнглийская Премьер‑лигаКрис Кавана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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