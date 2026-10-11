Эрлинг Холанд перед суперматчем на «Энфилде» высмеял своего заклятого соперника

Перед центральным матчем 6-тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» бомбардир «горожан» Эрлинг Холанд сделал резкое и ироничное заявление в адрес соперников. Норвежский звездный нападающий, описывая давление в матче против мерсисайдцев, открыто потроллил своего соседа по городу «Манчестер Юнайтед», сделав вид, что словно не может вспомнить его название.

В интервью телеканалу беИН СПОРТС Холанд с улыбкой рассказал, чего именно он ждет от атмосферы на арене «Энфилд».

Ироничное заявление Холанда: «Кто это был? “Манчестер Юнайтед” что ли?»

Норвежская машина по забиванию голов подчеркнула, что давление на чужом поле придает футболистам «Сити» дополнительный адреналин и мотивацию:

Ожидание «враждебного» приема: «Надеюсь, атмосфера на стадионе будет поистине враждебной. Когда «Манчестер Сити» приезжает на «Энфилд», чтобы сыграть с «Ливерпулем», ситуация по сути должна быть именно такой», — сказал форвард;

Безжалостная ирония в адрес заклятого соперника: По ходу беседы он открыто посмеялся над своими дерби-соперниками: «Примерно как в нашей… эм… эм… кто это был? Как в матче против “Манчестер Юнайтед”»;

Психологическое превосходство: Эти слова Холанда с улыбкой не только еще больше завели трибуны «Ливерпуля» перед игрой, но и вызвали серьезное недовольство в красной части Манчестера.

Центральный бой в АПЛ: Когда и во сколько начнется игра?

Схватка между двумя претендентами имеет важнейшее значение для судьбы лидерства в турнирной таблице:

Соревнование и тур: Английская Премьер-лига, центральный поединок 6-го тура;

Стадион: Знаменитый стадион «Энфилд» в городе Ливерпуль;

Время начала: Матч стартует сегодня, 11 октября в 20:30 по ташкентскому времени.

Ожесточенное соперничество последних лет между двумя грандами, боевой настрой Холанда и горячее давление «Энфилда» гарантируют самое зрелищное футбольное представление вечера.