Побед нет с августа: «МЮ» поделил очки с «Лидсом» в 7-м туре АПЛ

·45·Спорт
Побед нет с августа: «МЮ» поделил очки с «Лидсом» в 7-м туре АПЛ

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл против одного из своих принципиальных соперников — «Лидса». Бескомпромиссная и упорная борьба завершилась вничью со счетом 1:1.

Этот результат еще больше продлил безвыигрышную серию манкунианцев в турнире и не смог разрешить кризисную атмосферу вокруг команды.

Быстрый гол Мбеумо и ответ Калверт-Льюина

Встреча началась с активного прессинга и быстрых атак гостей:

  • Преимущество в первом тайме: «Манчестер Юнайтед» завладел инициативой в первые 45 минут и на 35-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Брайана Мбеумо — 0:1;

  • Равновесие на 51-й минуте: На старте второго тайма хозяева бросили все силы в атаку. На 51-й минуте опытный нападающий Доминик Калверт-Льюин поразил ворота соперника и восстановил паритет — 1:1;

  • Безуспешные попытки: В оставшиеся минуты матча обе команды создали ряд моментов для того, чтобы забить победный мяч, однако защитники и вратари сыграли надежно, сохранив счет неизменным.

Протокол матча

АПЛ. 7-й тур

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Калверт-Льюин (51) — Мбеумо (35).

  • «Лидс»: Траффорд, Джастин, Эльведи, Мухаремович, Танака (Лонгстафф, 81), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Окафор (Нмеча, 74), Штах, Калверт-Льюин.

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламенс, Мартинес (Мазрауи, 46), Йоро, Магуайр, Далот, Балеба (Маунт, 74), Тилеманс (Кунья, 84), Сантос, Диалло, Фернандеш, Мбеумо.

«МЮ» не может победить уже 5 матчей

Манкунианцы начинают забывать вкус побед во внутреннем чемпионате:

  • Затянувшаяся серия: Безвыигрышная серия «красных дьяволов» в Премьер-лиге достигла 5 матчей подряд;

  • Воспоминания о последней победе: Последний раз команда побеждала во внутреннем первенстве 30 августа, когда обыграла «Ипсвич Таун» со счетом 5:2;

  • Давление в турнирной таблице: Регулярная потеря очков отдаляет «Манчестер Юнайтед» от зоны еврокубков и ставит перед тренерским штабом и руководством задачу срочного поиска решений.

Манчестер ЮнайтедЛидсАнглийская Премьер‑лигаКалверт‑Льюин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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