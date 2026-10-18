Побед нет с августа: «МЮ» поделил очки с «Лидсом» в 7-м туре АПЛ

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл против одного из своих принципиальных соперников — «Лидса». Бескомпромиссная и упорная борьба завершилась вничью со счетом 1:1.

Этот результат еще больше продлил безвыигрышную серию манкунианцев в турнире и не смог разрешить кризисную атмосферу вокруг команды.

Быстрый гол Мбеумо и ответ Калверт-Льюина

Встреча началась с активного прессинга и быстрых атак гостей:

Преимущество в первом тайме: «Манчестер Юнайтед» завладел инициативой в первые 45 минут и на 35-й минуте вышел вперед благодаря точному удару Брайана Мбеумо — 0:1;

Равновесие на 51-й минуте: На старте второго тайма хозяева бросили все силы в атаку. На 51-й минуте опытный нападающий Доминик Калверт-Льюин поразил ворота соперника и восстановил паритет — 1:1;

Безуспешные попытки: В оставшиеся минуты матча обе команды создали ряд моментов для того, чтобы забить победный мяч, однако защитники и вратари сыграли надежно, сохранив счет неизменным.

Протокол матча

АПЛ. 7-й тур

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Калверт-Льюин (51) — Мбеумо (35).

«Лидс»: Траффорд, Джастин, Эльведи, Мухаремович, Танака (Лонгстафф, 81), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Окафор (Нмеча, 74), Штах, Калверт-Льюин.

«Манчестер Юнайтед»: Ламенс, Мартинес (Мазрауи, 46), Йоро, Магуайр, Далот, Балеба (Маунт, 74), Тилеманс (Кунья, 84), Сантос, Диалло, Фернандеш, Мбеумо.

«МЮ» не может победить уже 5 матчей

Манкунианцы начинают забывать вкус побед во внутреннем чемпионате: