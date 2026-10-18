Чистый нокаут: Майк Мэлотт во 2-м раунде досрочно победил Хоакина Бакли

·63·Спорт
Чистый нокаут: Майк Мэлотт во 2-м раунде досрочно победил Хоакина Бакли

В октагоне UFC был зафиксирован очередной громкий и потрясающий нокаут. Представитель полусреднего веса Майк Мэлотт одержал яркую досрочную победу в поединке против своего соперника Хоакина Бакли, известного своим мощным и агрессивным стилем.

Во 2-м раунде неожиданный и сокрушительный удар канадского спортсмена поверг соперника в глубокий нокаут, мгновенно решив исход поединка.

Сокрушительный удар во 2-м раунде и остановка боя

Противостояние началось с бурного темпа уже с первого раунда:

  • Атаки Бакли: Хоакин Бакли, считающийся автором одного из самых красивых нокаутов в истории UFC, по обыкновению активно шел вперед и стремился оказывать давление;

  • Контрудар и атака коленом: В середине 2-го раунда Мэлотт точно уловил открытую позицию соперника и нанес мощный удар коленом снизу вверх в область лица;

  • Тяжелый нокаут и победа: Удар получился настолько сильным и точным, что Бакли полностью потерял равновесие и рухнул на настил октагона без движения. Рефери, осознав всю опасность ситуации, был вынужден немедленно остановить бой.

Чистый нокаут: Майк Мэлотт во 2-м раунде досрочно победил Хоакина Бакли

Новый претендент на «Нокаут года»

Эта победа Майка Мэлотта стала самым зрелищным моментом турнира:

  • Вероятность специального бонуса: Как один из самых ярких финишей вечера, Мэлотт стал главным претендентом на специальную премию руководства лиги в размере 50 тысяч долларов (Performance оф те Нигхт);

  • Продвижение в рейтинге: Такая досрочная победа над опасным Бакли дает Мэлотту возможность приблизиться к списку сильнейших бойцов своего веса и в будущем выйти на еще более крупные поединки.

Видео и фотографии с моментами этого нокаута мгновенно распространились в социальных сетях, и любители ММА признали его одним из самых жутких финишей года.

Майк МэлоттХоакин Баклиоктагон UFCPerformance of the Night
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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