Сборная Ганы вырвала победу над Панамой на последних секундах

Групповой этап чемпионата мира 2026 года по футболу в Северной Америке вступил в свою самую жаркую и захватывающую фазу. В группе «L» завершились матчи 1-го тура, и в этом квартете были распределены первые очки. Во втором матче тура, прошедшем на великолепном стадионе «BMO Field» в Торонто (Канада), против сборной Панамы выступил один из сильных представителей Африканского континента — национальная команда Ганы.

В напряженном и бескомпромиссном матче при серьезном сопротивлении обеих команд судьбу встречи решил единственный гол, забитый на последних секундах. Эта победа стала настоящим подарком для африканских болельщиков, в то время как для Панамы она обернулась мировым разочарованием.

Драма на 90+5-й минуте и «золотой» гол Иренки

С первых минут встречи игра прошла в режиме взаимных атак и опасных моментов. Если сборная Панамы опиралась на организованную оборону и мощные контратаки, то представители Ганы стремились взломать защиту соперника за счет большего контроля мяча и рейдов по флангам. Когда основное время подошло к концу и пошли добавленные судьей минуты, на поле разыгралась настоящая драма.

В те секунды, когда ожидалось, что матч завершится вничью, а именно на 90+5-й минуте талантливый футболист сборной Ганы Иренки умело воспользовался суматохой в штрафной площади соперника. Он нанес точный удар по воротам, забив гол, который принес его команде важнейшие и «золотые» 3 очка. После этой победы Гана присоединилась к числу лидеров группы.

В официальной спортивной таблице ниже вы можете подробно ознакомиться с ситуацией в группе «L», итоговым результатом матча Гана – Панама и полными составами команд:

Турнир и положение в группе Сборная Ганы (4-2-3-1) Сборная Панамы (4-4-2) Результаты 1-го тура в группе • Турнир: ЧМ-2026

• Группа: Квартет «L», 1-й тур

• Стадион: «BMO Field» (Торонто)

• Результат матча: Гана 1:0 Панама • Ати-Зиги (В), Аджеи, Менса, Опоку;

• Сенайя, Иренки, Семеньо, Овусу;

• Сулемана, Нуама, Айю (Н). • Москера (В), Блэкман, Кордоба, Рамос;

• Харви, Андраде, Мурило, Мартинес;

• Пума, Барсенас, Ватерман. • Англия — Хорватия (4:2)

• Гана — Панама (1:0)



• Примечание: Англия и Гана набрали по 3 очка.

Какова общая ситуация в группе «L»?

Напомним, что в открывающем матче этой группы также наблюдалось настоящее шоу голов. Сборная Англии, считающаяся одним из фаворитов турнира, одержала уверенную победу над Хорватией со счетом 4:2 в очень напряженном поединке.

Таким образом, по итогам 1-го тура сборные Англии и Ганы, набрав по 3 очка, стали явными лидерами группы. Благодаря разнице мячей англичане занимают первое место. Нет сомнений, что матчи следующего тура сделают борьбу в группе еще более острой.

Финальная нота спортивных обозревателей Zamin: Сборная Ганы еще раз доказала всему миру, что футбольный матч не закончен, пока судья не даст финальный свисток. Хотя панамцы героически оборонялись на протяжении 94 минут, потеря концентрации на последних секундах обошлась им слишком дорого. Впереди нас ждут еще более стремительные и интересные игры на чемпионате мира!

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