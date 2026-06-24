Хорватия обыграла Панаму и завоевала важные три очка

·28·Спорт
Хорватия обыграла Панаму и завоевала важные три очка

Завершился матч между сборными Панамы и Хорватии, выступающими в группе «Л» на групповом этапе ЧМ-2026.

В поединке, прошедшем на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, Хорватия одержала минимальную победу.

Судьбу встречи решил точный удар Анте Будимира. Хорватский нападающий на 54-й минуте открыл счет, принеся своей команде важные три очка.

На протяжении матча обе команды демонстрировали осторожный футбол. Панама предприняла несколько попыток сравнять счет, однако защита Хорватии выстояла под натиском соперника.

Напомним, в первом туре группового этапа Панама уступила Гане со счетом 0:1.

Хорватия же в результативном матче против сборной Англии потерпела поражение со счетом 2:4.

Таким образом, хорваты одержали свою первую победу на мундиале, сохранив шансы на выход в следующий раунд. Панама же осталась без очков и после второго матча.

После второго тура Хорватия занимает третье место с 3 очками. Сборная проведет следующий матч 28 июня против Ганы, а Панама, имеющая 0 очков и занимающая последнее место, в этот же день сразится с Англией.

Турнир ЧМ-2026, проходящий в США, Канаде и Мексике, продлится до 19 июля.

ХорватияПанамаАнте БудимирТоронтоАнглия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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