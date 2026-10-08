Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе

·53·Мир
Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе

Сегодня, 8 октября, стало известно имя обладательницы Нобелевской премии по литературе 2026 года. Престижная награда присуждена канадской поэтессе и писательнице Энн Карсон.

Нобелевский комитет объявил, что Карсон удостоена премии «за смелое и новаторское творчество, создавшее новые формы для современной литературы в свободном диалоге с классическими традициями».

Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто (Канада). В 1981 году она защитила докторскую диссертацию по классической филологии на тему «Оди ет Амо Эрго Сум».

За годы своей творческой деятельности Карсон совмещала поэзию, переводческую и научно-педагогическую работу. В ее произведениях важное место занимает гармония между древним классическим наследием и современной литературой.

Особое значение в творчестве писательницы имеют происхождение и значение слов. Сама Карсон описывала этимологию слов как один из главных источников своего творчества.

Энн Карсон в разные годы преподавала в университетах Макгилла, Мичигана и Принстона. В 1998 году она была удостоена стипендии Гуггенхайма, а в 2000 году — стипендии Макартура.

Она также является лауреатом литературной премии Ланнана. В 2014 году за произведение «Red Док>» она завоевала поэтическую премию Гриффина.

Присуждение Нобелевской премии Карсон в очередной раз подтвердило ее статус одной из самых ярких и крупных представительниц современной поэзии КсКсИ века.

Энн КарсонНобелевская премияКанадаТоронто
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рейс отменили из-за поведения ребёнкаРейс отменили из-за поведения ребёнка12 августа 15:25«Проклятие» победы над Соболенко: Арина прокомментировала необычную и странную статистику«Проклятие» победы над Соболенко: Арина прокомментировала необычную и странную статистику9 августа 18:13Международная космическая станция стала претендентом на Нобелевскую премию мираМеждународная космическая станция стала претендентом на Нобелевскую премию мира25 сентября 01:22Сборная Ганы вырвала победу над Панамой на последних секундахСборная Ганы вырвала победу над Панамой на последних секундах18 июня 07:37Первая ничья на мундиале: Канада спаслась на последних минутахПервая ничья на мундиале: Канада спаслась на последних минутах13 июня 03:24Конфликт в матче: Месси оштрафовали за удар соперникаКонфликт в матче: Месси оштрафовали за удар соперника22 августа 07:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?