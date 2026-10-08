Сегодня, 8 октября, стало известно имя обладательницы Нобелевской премии по литературе 2026 года. Престижная награда присуждена канадской поэтессе и писательнице Энн Карсон.

Нобелевский комитет объявил, что Карсон удостоена премии «за смелое и новаторское творчество, создавшее новые формы для современной литературы в свободном диалоге с классическими традициями».

Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто (Канада). В 1981 году она защитила докторскую диссертацию по классической филологии на тему «Оди ет Амо Эрго Сум».

За годы своей творческой деятельности Карсон совмещала поэзию, переводческую и научно-педагогическую работу. В ее произведениях важное место занимает гармония между древним классическим наследием и современной литературой.

Особое значение в творчестве писательницы имеют происхождение и значение слов. Сама Карсон описывала этимологию слов как один из главных источников своего творчества.

Энн Карсон в разные годы преподавала в университетах Макгилла, Мичигана и Принстона. В 1998 году она была удостоена стипендии Гуггенхайма, а в 2000 году — стипендии Макартура.

Она также является лауреатом литературной премии Ланнана. В 2014 году за произведение «Red Док>» она завоевала поэтическую премию Гриффина.

Присуждение Нобелевской премии Карсон в очередной раз подтвердило ее статус одной из самых ярких и крупных представительниц современной поэзии КсКсИ века.