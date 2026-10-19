Во Франции «Лион» вышел в лидеры, а «Монако» сенсационно проиграл

В Лиге 1 чемпионата Франции завершились матчи 7-го тура, приведшие к неожиданным изменениям в верхней части турнирной таблицы. После центральных и драматичных поединков, прошедших вечером 18 октября, «Лион» по разнице мячей вышел на первое место в чемпионате, а шедший до этого без поражений «Монако» впервые потерял очки и лишился лидерства.

Кроме того, в рамках тура «Марсель» забил на выезде 5 мячей, а встреча между «Парижем» и «Ренном» превратилась в настоящий триллер с 4 пенальти и 7 забитыми голами.

«Лион» удержал победу в меньшинстве

Принимавший на своем поле «Ниццу» «Лион» добился волевой победы со счетом 2:1:

Быстрый гол Ваи: уже на 18-й минуте Ваи открыл счет в составе гостей, выведя «Ниццу» вперед;

Два удара за 4 минуты: «Лион» усилил давление и быстро переломил ход встречи в свою пользу благодаря точным голам Шульца на 32-й минуте и Тессманна на 36-й минуте;

Красная карточка на 70-й минуте: несмотря на удаление Накамуры на 70-й минуте, хозяева поля в меньшинстве удержали победный счет и, набрав 14 очков, по разнице мячей возглавили турнирную таблицу.

Первая осечка «Монако» в сезоне

Уверенно выступавший в чемпионате «Монако» неожиданно уступил на выезде «Лоряну»:

Решающий пенальти: судьбу матча решил единственный мяч, забитый Кадиу с 11-метрового штрафного удара на 61-й минуте (1:0);

Потеря лидерства: из-за первого поражения в сезоне монегаски с 14 очками опустились на 5-е место в турнирной таблице.

Триллер: 7 голов и 3 пенальти от одного игрока

Остальные матчи тура также выдались зрелищными и результативными:

«Анже» — «Марсель» (2:5): «Марсель» разгромил соперника на выезде. Хотя на 59-й минуте Гуири не реализовал пенальти, уже через минуту он исправил свою ошибку. В составе команды также отличились Абделли, Камиссоко, Харит и Пайшао;

«ФК Париж» — «Ренн» (4:3): это противостояние стало одним из самых необычных в истории Лиги 1. Арбитр назначил по ходу матча аж 4 пенальти . Интересно, что нападающий «Ренна» Леполь оформил хет-трик с пенальти (29-я, 74-я, 88-я минуты). Однако гол Синайко с пенальти на 90+7-й минуте принес «Парижу» драматичную победу со счетом 4:3;

«Гавр» — «Осер» (1:3): дубль Намасо (40, 61) и точный удар Фавра (81) обеспечили уверенную победу «Осера» на выезде.

Ситуация в турнирной таблице после 7-го тура

Борьба в лидирующей группе чемпионата Франции приняла беспрецедентно плотный характер: