Во Франции «Лион» вышел в лидеры, а «Монако» сенсационно проиграл
В Лиге 1 чемпионата Франции завершились матчи 7-го тура, приведшие к неожиданным изменениям в верхней части турнирной таблицы. После центральных и драматичных поединков, прошедших вечером 18 октября, «Лион» по разнице мячей вышел на первое место в чемпионате, а шедший до этого без поражений «Монако» впервые потерял очки и лишился лидерства.
Кроме того, в рамках тура «Марсель» забил на выезде 5 мячей, а встреча между «Парижем» и «Ренном» превратилась в настоящий триллер с 4 пенальти и 7 забитыми голами.
«Лион» удержал победу в меньшинстве
Принимавший на своем поле «Ниццу» «Лион» добился волевой победы со счетом 2:1:
Быстрый гол Ваи: уже на 18-й минуте Ваи открыл счет в составе гостей, выведя «Ниццу» вперед;
Два удара за 4 минуты: «Лион» усилил давление и быстро переломил ход встречи в свою пользу благодаря точным голам Шульца на 32-й минуте и Тессманна на 36-й минуте;
Красная карточка на 70-й минуте: несмотря на удаление Накамуры на 70-й минуте, хозяева поля в меньшинстве удержали победный счет и, набрав 14 очков, по разнице мячей возглавили турнирную таблицу.
Первая осечка «Монако» в сезоне
Уверенно выступавший в чемпионате «Монако» неожиданно уступил на выезде «Лоряну»:
Решающий пенальти: судьбу матча решил единственный мяч, забитый Кадиу с 11-метрового штрафного удара на 61-й минуте (1:0);
Потеря лидерства: из-за первого поражения в сезоне монегаски с 14 очками опустились на 5-е место в турнирной таблице.
Триллер: 7 голов и 3 пенальти от одного игрока
Остальные матчи тура также выдались зрелищными и результативными:
«Анже» — «Марсель» (2:5): «Марсель» разгромил соперника на выезде. Хотя на 59-й минуте Гуири не реализовал пенальти, уже через минуту он исправил свою ошибку. В составе команды также отличились Абделли, Камиссоко, Харит и Пайшао;
«ФК Париж» — «Ренн» (4:3): это противостояние стало одним из самых необычных в истории Лиги 1. Арбитр назначил по ходу матча аж 4 пенальти. Интересно, что нападающий «Ренна» Леполь оформил хет-трик с пенальти (29-я, 74-я, 88-я минуты). Однако гол Синайко с пенальти на 90+7-й минуте принес «Парижу» драматичную победу со счетом 4:3;
«Гавр» — «Осер» (1:3): дубль Намасо (40, 61) и точный удар Фавра (81) обеспечили уверенную победу «Осера» на выезде.
Ситуация в турнирной таблице после 7-го тура
Борьба в лидирующей группе чемпионата Франции приняла беспрецедентно плотный характер:
Равенство очков в первой четверке: на данный момент у «Лиона», «Парижа» и «Монако» одинаковое количество очков — по 14, их разделяет лишь разница забитых и пропущенных мячей;
«Ренн» в преследователях: набравший 13 очков «Ренн» остался на 6-й строчке, а забивший на выезде 5 мячей «Марсель» с 9 очками занимает 9-е место.
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