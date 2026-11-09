10-й тур во Франции: «Лилль» вышел на 2-е место, «Лион» проиграл, «Марсель» одержал победу

·75·Спорт
10-й тур во Франции: «Лилль» вышел на 2-е место, «Лион» проиграл, «Марсель» одержал победу
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  • По итогам 10-го тура Лиги 1 Франции, команда «Лилль» после победы в гостях у «Ренна» поднялась на 2-е место в турнирной таблице с 21 очком.
  • «Марсель» обыграл «Ланс» со счетом 2:1 и вошел в четверку сильнейших с 18 очками.
  • «Лион» упустил возможность, проиграв «Бресту» со счетом 2:0, и опустился на 5-е место с 17 очками.

Завершились матчи 10-го тура Лиги 1 Франции. Игры заключительного этапа тура привели к серьезным изменениям в верхней и средней частях турнирной таблицы.

В то время как «Лилль» отпраздновал трудную выездную победу и поднялся на 2-е место, «Марсель» увез три очка с поля «Ланса». «Лион» потерпел поражение в Бресте и потерял очки, а «Монако» упустил победу в матче с аутсайдером из-за гола на последних секундах.

Центральные события и примечательные моменты тура

Встречи, прошедшие в рамках 10-го тура, запомнились следующими важными событиями:

  • Важный рывок «Лилля» (1:2): Одержав победу в гостях у «Ренна» благодаря голам Дьяуна и Нгоя, команда довела количество очков до 21 и прочно закрепилась на чистом 2-м месте в чемпионате;

  • «Марсель» вошел в четверку сильнейших (1:2): Быстрый гол Амина Гуири на 2-й минуте и решающий удар Абдаллы на 82-й минуте обеспечили марсельцам 4-ю строчку с 18 очками;

  • Осечка «Лиона» на выезде (2:0): «Лион», преследовавший лидеров турнира, гостил у «Бреста», пропустил по мячу в каждом из таймов и остался на 5-м месте с 17 очками;

  • Ошибка «Монако» на 90-й минуте (1:1): Несмотря на то, что Кулибали открыл счет на 40-й минуте, монегаски не смогли удержать преимущество: на 90-й минуте нападающий «Ле-Мана» Солас восстановил равновесие, обеспечив неожиданную ничью.

Лига 1. Все результаты 10-го тура

  • «Ланс» — «Марсель» 1:2

    Голы: Товен (20) — Гуири (2), Абдалла (82).

  • «Ренн» — «Лилль» 1:2

    Голы: Диа (31) — Дьяун (24), Нгой (68).

  • «Брест» — «Лион» 2:0

    Голы: Эжума (22), Ажорк (90+4, пен.).

  • «Ле-Ман» — «Монако» 1:1

    Голы: Солас (90) — Кулибали (40).

  • «Гавр» — «Лорьян» 0:2

    Голы: Туре (18), Макенго (90+5).

  • «Анже» — «Ницца» 0:2

    Голы: Диоп (2), Клаусс (78).

Положение в турнирной таблице: Погоня за лидерами

По итогам 10-го тура соотношение сил в верхней части таблицы приняло следующий вид:

Место

Команда

Игры

Очки

Статус

2

«Лилль»

10

21

Вышел на 2-е место после выездной победы

4

«Марсель»

10

18

В четверке сильнейших после победы над «Лансом»

5

«Лион»

10

17

Опустился на 5-е место, уступив «Бресту»

7

«Монако»

10

16

На 7-й строчке, упустив победу на 90-й минуте

8

«Ренн»

10

16

На 8-м месте после домашнего поражения

Чемпионат ФранцииЛига 1ЛилльМарсель
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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