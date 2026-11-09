10-й тур во Франции: «Лилль» вышел на 2-е место, «Лион» проиграл, «Марсель» одержал победу
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- По итогам 10-го тура Лиги 1 Франции, команда «Лилль» после победы в гостях у «Ренна» поднялась на 2-е место в турнирной таблице с 21 очком.
- «Марсель» обыграл «Ланс» со счетом 2:1 и вошел в четверку сильнейших с 18 очками.
- «Лион» упустил возможность, проиграв «Бресту» со счетом 2:0, и опустился на 5-е место с 17 очками.
Завершились матчи 10-го тура Лиги 1 Франции. Игры заключительного этапа тура привели к серьезным изменениям в верхней и средней частях турнирной таблицы.
В то время как «Лилль» отпраздновал трудную выездную победу и поднялся на 2-е место, «Марсель» увез три очка с поля «Ланса». «Лион» потерпел поражение в Бресте и потерял очки, а «Монако» упустил победу в матче с аутсайдером из-за гола на последних секундах.
Центральные события и примечательные моменты тура
Встречи, прошедшие в рамках 10-го тура, запомнились следующими важными событиями:
Важный рывок «Лилля» (1:2): Одержав победу в гостях у «Ренна» благодаря голам Дьяуна и Нгоя, команда довела количество очков до 21 и прочно закрепилась на чистом 2-м месте в чемпионате;
«Марсель» вошел в четверку сильнейших (1:2): Быстрый гол Амина Гуири на 2-й минуте и решающий удар Абдаллы на 82-й минуте обеспечили марсельцам 4-ю строчку с 18 очками;
Осечка «Лиона» на выезде (2:0): «Лион», преследовавший лидеров турнира, гостил у «Бреста», пропустил по мячу в каждом из таймов и остался на 5-м месте с 17 очками;
Ошибка «Монако» на 90-й минуте (1:1): Несмотря на то, что Кулибали открыл счет на 40-й минуте, монегаски не смогли удержать преимущество: на 90-й минуте нападающий «Ле-Мана» Солас восстановил равновесие, обеспечив неожиданную ничью.
Лига 1. Все результаты 10-го тура
«Ланс» — «Марсель» 1:2
Голы: Товен (20) — Гуири (2), Абдалла (82).
«Ренн» — «Лилль» 1:2
Голы: Диа (31) — Дьяун (24), Нгой (68).
«Брест» — «Лион» 2:0
Голы: Эжума (22), Ажорк (90+4, пен.).
«Ле-Ман» — «Монако» 1:1
Голы: Солас (90) — Кулибали (40).
«Гавр» — «Лорьян» 0:2
Голы: Туре (18), Макенго (90+5).
«Анже» — «Ницца» 0:2
Голы: Диоп (2), Клаусс (78).
Положение в турнирной таблице: Погоня за лидерами
По итогам 10-го тура соотношение сил в верхней части таблицы приняло следующий вид:
Место
Команда
Игры
Очки
Статус
2
«Лилль»
10
21
Вышел на 2-е место после выездной победы
4
«Марсель»
10
18
В четверке сильнейших после победы над «Лансом»
5
«Лион»
10
17
Опустился на 5-е место, уступив «Бресту»
7
«Монако»
10
16
На 7-й строчке, упустив победу на 90-й минуте
8
«Ренн»
10
16
На 8-м месте после домашнего поражения
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