«Монако» обыграл «Марсельь» и вышел в лидеры чемпионата Франции!

·26·Спорт
«Монако» обыграл «Марсельь» и вышел в лидеры чемпионата Франции!

2-й тур французской Лиги 1 подарил болельщикам центральное противостояние между двумя крупными и принципиальными клубами страны — «Монако» и «Марсельем». Монегаски продемонстрировали игру высокого уровня на своем поле и уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.

Главным фактором в определении судьбы матча стали результативные действия нападающего «Монако» Бруннера.

Бенефис Бруннера и победа со счетом 2:0

Основные события, произошедшие по ходу матча:

  • Быстрый гол: уже на 13-й минуте Бруннер воспользовался ошибкой в защитной линии «Марселья» и открыл счет (1:0);

  • Дубль и точка в матче: на 54-й минуте второго тайма Бруннер вновь поразил ворота, увеличил разницу в счете до двух мячей и оформил дубль;

  • Уверенный контроль: в оставшейся части матча «Монако» надежно сыграл в обороне и не позволил марсельцам сократить отставание в счете.

«Монако» — единоличный лидер с 6 очками

Эта важная победа следующим образом отразилась на турнирной таблице:

  • Стопроцентный показатель монегасков: набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» захватил единоличное лидерство в таблице Лиги 1;

  • Потеря очков «Марселья»: потерпев поражение на выезде, «Марсельь» с 3 очками остался на 8-й строчке.

Протокол и составы матча

  • Чемпионат Франции. 2-й тур

  • «Монако» — «Марсельь» 2:0

  • Голы: Бруннер (13, 54).

  • «Монако»: Градецки, Вандерсон, Сане, Дайер, Назинио, Камара, Закария, Кулибали (Субеир, 82), Головин (Маттис, 81), Идумбо, Бруннер (Биерет, 82).

  • «Марсельь»: Де Лангле, Веа, Райли, Кондогбия, Эмерсон, Абделли (Ннади, 46), Хёйбьерг, Арит, Гомес (Фарис, 86), Тимбер (Абдалла, 46), Гуири.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Неожиданный результат в Испании: «Валенсия» разгромлена на выездеНеожиданный результат в Испании: «Валенсия» разгромлена на выездеСегодня, 05:44«Стопроцентный результат «Интера»: подробности матча «Кальяри» — «Интер»«Стопроцентный результат «Интера»: подробности матча «Кальяри» — «Интер»Сегодня, 05:40Кападзе высказался о победе над «Насафом», главной цели и трофеяхКападзе высказался о победе над «Насафом», главной цели и трофеяхСегодня, 05:38Урозов отыграл полный матч в Казани: «Рубин» победил «Динамо»Урозов отыграл полный матч в Казани: «Рубин» победил «Динамо»Сегодня, 05:35Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»Сегодня, 05:32Супергол Шомуродова: «Башакшехир» и «Касымпаша» сыграли в драматичную ничью (видео)Супергол Шомуродова: «Башакшехир» и «Касымпаша» сыграли в драматичную ничью (видео)Сегодня, 05:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)