«Монако» обыграл «Марсельь» и вышел в лидеры чемпионата Франции!
2-й тур французской Лиги 1 подарил болельщикам центральное противостояние между двумя крупными и принципиальными клубами страны — «Монако» и «Марсельем». Монегаски продемонстрировали игру высокого уровня на своем поле и уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.
Главным фактором в определении судьбы матча стали результативные действия нападающего «Монако» Бруннера.
Бенефис Бруннера и победа со счетом 2:0
Основные события, произошедшие по ходу матча:
Быстрый гол: уже на 13-й минуте Бруннер воспользовался ошибкой в защитной линии «Марселья» и открыл счет (1:0);
Дубль и точка в матче: на 54-й минуте второго тайма Бруннер вновь поразил ворота, увеличил разницу в счете до двух мячей и оформил дубль;
Уверенный контроль: в оставшейся части матча «Монако» надежно сыграл в обороне и не позволил марсельцам сократить отставание в счете.
«Монако» — единоличный лидер с 6 очками
Эта важная победа следующим образом отразилась на турнирной таблице:
Стопроцентный показатель монегасков: набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» захватил единоличное лидерство в таблице Лиги 1;
Потеря очков «Марселья»: потерпев поражение на выезде, «Марсельь» с 3 очками остался на 8-й строчке.
Протокол и составы матча
Чемпионат Франции. 2-й тур
«Монако» — «Марсельь» 2:0
Голы: Бруннер (13, 54).
«Монако»: Градецки, Вандерсон, Сане, Дайер, Назинио, Камара, Закария, Кулибали (Субеир, 82), Головин (Маттис, 81), Идумбо, Бруннер (Биерет, 82).
«Марсельь»: Де Лангле, Веа, Райли, Кондогбия, Эмерсон, Абделли (Ннади, 46), Хёйбьерг, Арит, Гомес (Фарис, 86), Тимбер (Абдалла, 46), Гуири.
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