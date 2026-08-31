«Монако» обыграл «Марсельь» и вышел в лидеры чемпионата Франции!

2-й тур французской Лиги 1 подарил болельщикам центральное противостояние между двумя крупными и принципиальными клубами страны — «Монако» и «Марсельем». Монегаски продемонстрировали игру высокого уровня на своем поле и уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.

Главным фактором в определении судьбы матча стали результативные действия нападающего «Монако» Бруннера.

Бенефис Бруннера и победа со счетом 2:0



Основные события, произошедшие по ходу матча:

Быстрый гол: уже на 13-й минуте Бруннер воспользовался ошибкой в защитной линии «Марселья» и открыл счет (1:0);

Дубль и точка в матче: на 54-й минуте второго тайма Бруннер вновь поразил ворота, увеличил разницу в счете до двух мячей и оформил дубль;

Уверенный контроль: в оставшейся части матча «Монако» надежно сыграл в обороне и не позволил марсельцам сократить отставание в счете.

«Монако» — единоличный лидер с 6 очками



Эта важная победа следующим образом отразилась на турнирной таблице:

Стопроцентный показатель монегасков: набрав 6 очков после 2 туров, «Монако» захватил единоличное лидерство в таблице Лиги 1;

Потеря очков «Марселья»: потерпев поражение на выезде, «Марсельь» с 3 очками остался на 8-й строчке.

Протокол и составы матча

