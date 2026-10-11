«PSJ» на своем поле уверенно победил «Ле Ман»

В рамках 6-го тура чемпионата Франции действующий чемпион «PSJ» принял «Ле Ман» на своем поле и оформил уверенную победу со счетом 3:1. Лидер первенства «Монако» на своем поле неожиданно сыграл вничью с «Тулузой» — 2:2.

Парижане благодаря этому успеху увеличили количество очков и продолжили восхождение к верхним строчкам таблицы.

Победный матч «PSJ»: быстрый гол Кварацхелии

Команда Луиса Энрике начала встречу в атакующем ключе и удерживала преимущество на протяжении всей игры:

Пенальти Бералдо (19-я минута): На 19-й минуте матча хозяева получили право на пенальти, и защитник Лукас Бералдо безупречно реализовал удар с точки, выведя парижан вперед;

Ответный удар «Ле Мана» (54-я минута): В начале второго тайма нападающий гостей Мафута сравнял счет, заставив болельщиков немного поволноваться;

Золотая замена и победа (61-я и 68-я минуты): Вышедший на замену на 61-й минуте Хвича Кварацхелия всего через несколько секунд поразил ворот соперника и снова вывел «PSJ» вперед. А на 68-й минуте Магнес Аклиуш забил третий мяч, поставив точку в матче;

Ферран Торрес остался без голов: Испанский нападающий, отыгравший весь матч на передовой линии атаки, имел несколько опасных моментов, но на этот раз покинул поле без забитых мячей.

Потеря очков «Монако» и ситуация в турнирной таблице

Еще одна центральная встреча тура в княжестве прошла в драматичном ключе:

«Монако» — «Тулуза» 2:2: Хозяева вели в счете 2:0 благодаря голам Диопа (29) и Аблина (38). Однако во втором тайме «Тулуза» проявила характер и сравняла счет благодаря голам Тенгстедта (48-я минута, пенальти) и Оппонга (59);

Турнирная таблица: Несмотря на потерю очков, «Монако» набрал 14 очков и сохранил единоличное лидерство в чемпионате. Одержавший победу «PSJ» с 11 очками поднялся на 5-е место. «Ле Ман» с 5 очками остается на 12-й строчке.

Протоколы матчей и составы

Лига 1. 6-й тур «PSJ» — «Ле Ман» 3:1 Голы: Бералдо (19, пен.), Кварацхелия (61), Аклиуш (68) — Мафута (54).

«PSJ»: Сафонов, Хакими (Дуэ, 72), Лука Эрнандес, Забарный, Дин, Невеш (Заир-Эмери, 58), Бералдо (Витинья, 59), Фернандеш (Руис, 58), Аклиуш, Ферран Торрес, Годтс (Кварацхелия, 61).

«Ле Ман»: Коцик, Йоху, Войе, Буа Ноа, Лор, Бамба, Бретель, Веркрюйс (Брахими, 66), Калода, Диалло, Мафута.

«Монако» — «Тулуза» 2:2 Голы: Диоп (29), Аблин (38) — Тенгстедт (48, пен.), Оппонг (59).

Соотношение сил в чемпионате Франции становится все более равным, и ожидается, что «PSJ» в следующих турах будет вести серьезную борьбу за то, чтобы догнать лидера «Монако».