В 11-м туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл «Ниццу» со счетом 3:2 и укрепил лидерство. Однако радость победы для парижан была омрачена тяжелой травмой Дезире Дуэ. «Лион» же добыл важные три очка на поле «Лилля».

Очередной тур чемпионата Франции Лиги 1 продолжился рядом интересных результатов. В центральном матче тура «ПСЖ» с трудом сломил сопротивление «Ниццы». Несмотря на то, что парижане по ходу встречи добились преимущества в два мяча, хозяева продолжали борьбу до последних минут.

В то же время «Лион» на выезде обыграл «Лилль», а «Монако» вновь не смог победить на своем поле.

«ПСЖ» удержал преимущество в два мяча и добился победы

«Ницца» — «ПСЖ» 2:3

Для парижан встреча на поле «Ниццы» прошла непросто. Хозяева открыли счет на 7-й минуте благодаря голу Мохамеда Амура, поставив фаворита в сложное положение.

Однако «ПСЖ» быстро взял игру под свой контроль. На 30-й минуте Сенни Маюлу реализовал пенальти и сравнял счет. Спустя минуту Дезире Дуэ отправил мяч в ворота соперника, выведя парижан вперед.

Во втором тайме гости также старались удержать преимущество. На 84-й минуте Ферран Торрес довел счет до 3:1, приблизив свою команду к победе.

Тем не менее «Ницца» не сдалась. На 4-й добавленной минуте Али Абди забил гол, сократив разрыв до минимума. Несмотря на это, хозяева не смогли сравнять счет в оставшееся время.

В итоге «ПСЖ» победил со счетом 3:2 и, набрав 26 очков после 11 встреч, укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

«ПСЖ» победил, но травма Дуэ вызвала беспокойство

Самым неприятным событием матча для парижан стала травма Дезире Дуэ. В конце первого тайма нападающий повредил колено и был вынужден покинуть поле на носилках.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что травма выглядит серьезной. Однако он подчеркнул, что для постановки точного диагноза необходимо дождаться результатов медицинского обследования.

Состояние Дуэ вызвало серьезную обеспокоенность у болельщиков парижан, так как футболист играет важную роль в атакующей линии команды. Теперь сроки его возвращения на поле зависят от результатов обследования.

«Лион» добыл важную победу на поле «Лилля»

«Лилль» — «Лион» 0:1

В еще одном центральном матче тура «Лион» на выезде померился силами с «Лиллем». Единственный гол во встрече на 39-й минуте забил Мадс Бидструп.

В оставшееся время счет не изменился, и гости удержали победу 1:0. Этот результат создал для «Лиона» важную возможность улучшить свое положение в турнирной таблице.

Безвыигрышная серия «Монако» достигла шести матчей

«Монако» — «Осер» 1:1

«Монако» принимал на своем поле «Осер», но вновь не смог победить. Гости открыли счет на 28-й минуте благодаря голу Ромена Февра.

Хозяевам удалось исправить ситуацию во втором тайме. На 81-й минуте Эдан Диоп поразил ворота соперника и сравнял счет.

Тем не менее «Монако» не смог забить победный гол в оставшееся время. Встреча завершилась со счетом 1:1, и безвыигрышная серия команды в чемпионате достигла шести матчей.

Крупная победа «Труа», минимальный успех «Бреста»

«Труа» на своем поле обыграл «Гавр» со счетом 3:1. Хотя гости открыли счет голом Джоша Маджа на 2-й минуте, хозяева изменили ситуацию в свою пользу.

Антуан Мье забил дважды на 18-й и 68-й минутах, оформив дубль. Рено Рипар установил окончательный счет на 7-й добавленной минуте.

В другой встрече «Брест» на выезде обыграл «Страсбур» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 21-й минуте забил Ноа Эджума.

Матч между «Лансом» и «Тулузой» завершился со счетом 1:1. Джейсен Расселл-Роу вывел гостей вперед на 38-й минуте, а Микаэль Кюизанс восстановил равновесие в начале второго тайма — на 46-й минуте.

Результаты 11-го тура чемпионата Франции

Встреча Счет «Труа» — «Гавр» 3:1 «Ницца» — «ПСЖ» 2:3 «Лилль» — «Лион» 0:1 «Ланс» — «Тулуза» 1:1 «Страсбур» — «Брест» 0:1 «Монако» — «Осер» 1:1

«ПСЖ» укрепил лидерство, а «Монако» не может выйти из кризиса

Результаты 11-го тура еще раз прояснили положение команд в сезоне. «ПСЖ» благодаря трудной выездной победе сохранил лидерство с 26 очками. Однако травма Дезире Дуэ стала самым большим вопросом для парижан после победы.

«Монако» же не может прервать свою безвыигрышную серию. В следующих турах чемпионата команда постарается изменить эту негативную тенденцию. Борьба в Лиге 1 становится все более жаркой.