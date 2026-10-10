«Ланс» обыграл «Лион» в драматичном матче, оставшись в меньшинстве

·43·Спорт
«Ланс» обыграл «Лион» в драматичном матче, оставшись в меньшинстве

В матче 6-го тура Лиги 1 Франции на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе развернулась настоящая футбольная драма. Местный «Ланс» принял одного из лидеров чемпионата — «Лион» — и в упорной, нервной борьбе одержал победу со счетом 2:1.

Встреча началась с полного преимущества хозяев, а завершилась героической обороной команды, оставшейся вдесятером.

От гола Сотоки до удаления Юдоля: Хронология матча

Основные события и неожиданные повороты игры развивались следующим образом:

  • Открытие счета (36-я минута): Атакующий натиск хозяев принес плоды — Флориан Сотока воспользовался удачной возможностью в штрафной площади соперника и вывел «Ланс» вперед;

  • Второй гол (76-я минута): Казалось, судьба матча практически решена, когда Маттео Юдоль точным ударом довел счет до 2:0;

  • 8 минут героизма и удаление (84-я минута): Автор второго гола Юдоль спустя восемь минут за грубость получил прямую красную карточку и был удален с поля;

  • Интрига вернулась (85-я минута): Получивший численное преимущество «Лион» уже через минуту сократил отставание в счете благодаря голу Халиса Мера (2:1). Тем не менее, оставшееся время «Ланс» надежно действовал в защите и сумел удержать три очка.

Положение в турнирной таблице и следующие матчи

Данная встреча следующим образом повлияла на положение команд в таблице чемпионата:

  • «Лион» остался на 2-й строчке: Несмотря на поражение, «Лион», имея в своем активе 11 очков после 6 туров, удерживает второе место в турнирной таблице лиги;

  • «Ланс» в первой семерке: Благодаря важной победе сансийцы довели количество своих очков до 7 и поднялись на 7-е место;

  • Календарь следующего тура: После международной паузы 17 октября «Ланс» отправится на выезд к «Труа». А «Лион» 18 октября примет на своем поле клуб «Ницца».

Протокол матча

Чемпионат Франции (Лига 1). 6-й тур

«Ланс» — «Лион» 2:1

Голы: Флориан Сотока (36), Маттео Юдоль (76) — Халис Мера (85).

Удаление: Маттео Юдоль (84, «Ланс»).

Решимость «Ланса», проявленная в меньшинстве, в очередной доказала, что в текущем сезоне они станут серьезной головной болью для любого именитого соперника.

Чемпионат ФранцииЛансЛионЛига 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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