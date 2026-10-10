«Ланс» обыграл «Лион» в драматичном матче, оставшись в меньшинстве
В матче 6-го тура Лиги 1 Франции на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе развернулась настоящая футбольная драма. Местный «Ланс» принял одного из лидеров чемпионата — «Лион» — и в упорной, нервной борьбе одержал победу со счетом 2:1.
Встреча началась с полного преимущества хозяев, а завершилась героической обороной команды, оставшейся вдесятером.
От гола Сотоки до удаления Юдоля: Хронология матча
Основные события и неожиданные повороты игры развивались следующим образом:
Открытие счета (36-я минута): Атакующий натиск хозяев принес плоды — Флориан Сотока воспользовался удачной возможностью в штрафной площади соперника и вывел «Ланс» вперед;
Второй гол (76-я минута): Казалось, судьба матча практически решена, когда Маттео Юдоль точным ударом довел счет до 2:0;
8 минут героизма и удаление (84-я минута): Автор второго гола Юдоль спустя восемь минут за грубость получил прямую красную карточку и был удален с поля;
Интрига вернулась (85-я минута): Получивший численное преимущество «Лион» уже через минуту сократил отставание в счете благодаря голу Халиса Мера (2:1). Тем не менее, оставшееся время «Ланс» надежно действовал в защите и сумел удержать три очка.
Положение в турнирной таблице и следующие матчи
Данная встреча следующим образом повлияла на положение команд в таблице чемпионата:
«Лион» остался на 2-й строчке: Несмотря на поражение, «Лион», имея в своем активе 11 очков после 6 туров, удерживает второе место в турнирной таблице лиги;
«Ланс» в первой семерке: Благодаря важной победе сансийцы довели количество своих очков до 7 и поднялись на 7-е место;
Календарь следующего тура: После международной паузы 17 октября «Ланс» отправится на выезд к «Труа». А «Лион» 18 октября примет на своем поле клуб «Ницца».
Протокол матча
Чемпионат Франции (Лига 1). 6-й тур
«Ланс» — «Лион» 2:1
Голы: Флориан Сотока (36), Маттео Юдоль (76) — Халис Мера (85).
Удаление: Маттео Юдоль (84, «Ланс»).
Решимость «Ланса», проявленная в меньшинстве, в очередной доказала, что в текущем сезоне они станут серьезной головной болью для любого именитого соперника.
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