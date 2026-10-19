Идеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходы

·49·Спорт
Идеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходы

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции высоко оценил игру своей команды после домашней победы над «Севильей» со счетом 4:1 в рамках испанской Ла Лиги.

Встреча, украшенная дублем Килиана Мбаппе, а также суперголами Арды Гюлера и Яна Диоманде, в очередной раз доказала, что «королевский клуб» находится в отличной форме.

«Мы сделали три изменения, и это оправдало себя»: Тактика тренера

Наставник «Реала» в интервью изданию Мадрид Зоне остановился на изменениях в составе и дисциплине на поле:

  • Прессинг с первых минут: «С самой первой минуты мы играли очень хорошо и дисциплинированно. Начало матча против “Ромы” в прошлом туре прошло не так, как мы хотели;

  • 3 изменения в составе: Чтобы исправить именно этот недостаток, сегодня мы внесли три новых изменения в стартовый состав, и это тактическое решение полностью себя оправдало;

  • Настоящий командный дух: Во всех трех матчах после международного перерыва наша команда демонстрировала достойную и стабильную игру. Хотя матч против “Ромы” был очень тяжелым, задачу мы выполнили. А сегодня все прошло на высшем уровне. Вот это — настоящая команда!», — сказал португальский специалист.

Впереди «Лейпциг» и «Эль-Класико»: Насыщенный календарь мадридцев

Крупная победа над «Севильей» позволяет мадридцам в отличном настроении подойти к предстоящим самым важным и решающим матчам:

  • Лига чемпионов УЕФА (21 октября): 21 октября подопечные Жозе Моуринью примут на своем поле — «Сантьяго Бернабеу» — неудобного соперника из Германии, команду «РБ Лейпциг»;

  • «Эль-Класико» (25 октября): А 25 октября состоится главное противостояние сезона, к которому приковано внимание всего мира — бескомпромиссное дерби «Барселона» — «Реал Мадрид», которое пройдет на поле каталонцев.

Четыре мяча, отправленные в ворота «Севильи», и сыгранность атакующей тройки стали серьезным и смелым сигналом мадридского гранда своему сопернику в преддверии грядущего «Эль-Класико».

Реал МадридСевильяЖозе МоуриньюКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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