Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью жестко отреагировал на слухи о трансферах вокруг клуба, заявив, что в составе команды не будет никаких изменений.

«Мне не нужны новые футболисты»

Португальский специалист подчеркнул, что полностью удовлетворен текущим составом команды, и выразил желание не только не совершать новых покупок, но и не отпускать никого из игроков:

«В „Реале“ нет ни одного футболиста, которого я не хотел бы здесь видеть. Я не собираюсь никого покупать и не хочу, чтобы кто-то покидал команду. Двери закрыты. Не нужно ничего придумывать, потому что мне не нужны новые футболисты», — приводит слова Жозе Моуринью издание Мадрид Кстра.

Летние трансферы «Реала» и текущее положение в Ла Лиге

Руководство клуба успело усилить состав рядом известных исполнителей во время летнего трансферного окна. В частности, ряды мадридцев пополнили следующие футболисты:

Бернарду Силва

Ибраима Конате

Дензел Дюмфрис

Карлос Эспи

Марк Кукурелья

Ян Диоманде

Команда Место в чемпионате Испании Набранные очки «Барселона» 1-е место (лидер) 36 очков «Реал» 2-е место 33 очка

Как вы считаете, является ли решение Жозе Моуринью отказаться от зимних трансферов верным, или «Реалу» нужны новые силы, чтобы догнать «Барселону»?

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