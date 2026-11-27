Жозе Моуринью поставил точку в зимних трансферных планах «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью жестко отреагировал на слухи о трансферах вокруг клуба, заявив, что в составе команды не будет никаких изменений.
«Мне не нужны новые футболисты»
Португальский специалист подчеркнул, что полностью удовлетворен текущим составом команды, и выразил желание не только не совершать новых покупок, но и не отпускать никого из игроков:
«В „Реале“ нет ни одного футболиста, которого я не хотел бы здесь видеть. Я не собираюсь никого покупать и не хочу, чтобы кто-то покидал команду. Двери закрыты. Не нужно ничего придумывать, потому что мне не нужны новые футболисты», — приводит слова Жозе Моуринью издание Мадрид Кстра.
Летние трансферы «Реала» и текущее положение в Ла Лиге
Руководство клуба успело усилить состав рядом известных исполнителей во время летнего трансферного окна. В частности, ряды мадридцев пополнили следующие футболисты:
Бернарду Силва
Ибраима Конате
Дензел Дюмфрис
Карлос Эспи
Марк Кукурелья
Ян Диоманде
Команда
Место в чемпионате Испании
Набранные очки
«Барселона»
1-е место (лидер)
36 очков
«Реал»
2-е место
33 очка
Как вы считаете, является ли решение Жозе Моуринью отказаться от зимних трансферов верным, или «Реалу» нужны новые силы, чтобы догнать «Барселону»?
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