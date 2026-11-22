Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью после сложной волевой победы (2:1) над «Сельтой» в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги поделился мнением о деталях матча, физической усталости игроков и моральной стойкости команды.

«Физическая усталость влияет и на психологию»

Португальский специалист особо отметил, что у футболистов, вернувшихся из расположения сборных, не хватило времени на восстановление:

«Игра получилась очень трудной. Это, прежде всего, связано с действиями «Сельты». Они хорошо знают, как обороняться, контролировать мяч и противостоять сопернику, стремящемуся к победе. Кроме того, многие наши футболисты были не в лучшем состоянии. Некоторые вернулись в четверг, не спали в среду, часами летели в самолете. Физическая усталость влияет и на психологическое состояние. Первая же передача Конате в матче ушла за пределы поля». — Жозе Моуринью

Арда Гюлер, Беллингем и давление трибун

Моуринью отметил молодых лидеров, которые, несмотря на усталость, выложились на последних минутах встречи, и подчеркнул 9-ю победу команды подряд:

«Но есть и положительные моменты. Один из них — стремление к победе и стойкость наших игроков. В конце матча Арда Гюлер и Джуд Беллингем, несмотря на сильную усталость, отдали все силы. После того как мы сравняли счет, игра шла с потерями мяча и попытками его вернуть. Самое главное, что в итоге мы набрали очки. Одним из важных моментов во втором тайме стало усиление прессинга и быстрый возврат мяча после потери. Это вопрос психологии. У нас сильная команда, способная бороться с трудностями. Проигрывать в счете и слышать свист с трибун — нелегко. Мы выиграли 9 матчей подряд и во вторник добудем очередную победу».

Основные моменты матча «Реал» — «Сельта» (2:1)

Показатели Детали и анализ Моуринью Турнир и результат Испанская Ла Лига, 13-й тур — «Реал» 2:1 «Сельта» Победная серия «Реал» одержал победу в 9 матчах подряд во всех турнирах Главная трудность Бессонница и усталость от перелетов у футболистов, вернувшихся из сборных Особое признание Арда Гюлер и Джуд Беллингем, боровшиеся до конца, несмотря на усталость Тактический перелом Усиленный высокий прессинг во 2-м тайме и быстрый возврат мяча Следующая встреча Во вторник (Моуринью нацелен на 10-ю победу подряд)

Как вы считаете, продолжится ли эта 9-матчевая победная серия «Реала» под руководством Жозе Моуринью в матче во вторник?

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