Голевая передача Остона Урунова: «Персеполис» победил со счетом 3:0 и вышел на 1-е место

·53·Спорт
Голевая передача Остона Урунова: «Персеполис» победил со счетом 3:0 и вышел на 1-е место

В рамках 9-го тура Про-лиги Ирана действующий гранд страны «Персеполис» гостил у клуба «Мес Шахр Бабак». Тегеранцы продемонстрировали полное преимущество по ходу встречи и оформили убедительную крупную победу со счетом 3:0.

Полузащитник национальной сборной Узбекистана Остон Урунов активно действовал с первых минут матча и внес важный вклад в победу своей команды.

Точный пас Урунова и крупный счет: Как прошла игра?

Встреча началась под непрерывные атаки гостей:

  • 33-я минута — Голевой пас Урунова: После точной передачи Остона Урунова, прорвавшей оборону соперника, Тьеви Бифума поразил ворота и открыл счет;

  • 74-я минута — Второй мяч: Отразив атаки хозяев, «Персеполис» увеличил разницу в счете благодаря голу Маджида Эйди;

  • 90+4-я минута — Итоговая точка: В компенсированное арбитром время Саид Садеги поставил точку в матче — 0:3.

Участие узбекских легионеров в матче

Положение выступающих в чемпионате Ирана узбекистанских футболистов в этом матче было в центре внимания болельщиков:

  • Остон Урунов: Начал матч в основном составе, стал автором одной результативной передачи (ассиста) и по решению тренеров был заменен на перерыв для отдыха;

  • Игорь Сергеев: Нападающий «Персеполиса» остался в этой встрече на скамейке запасных и на поле не выходил.

После этой важной гостевой победы «Персеполис» довел количество своих очков до 20 и единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Иранская Про-лигаПерсеполисМес Шахр БабакОстон Урунов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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