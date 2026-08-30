«Персеполис» одержал крупную победу: Сергеев в основе, а Урунов вышел на замену!

В рамках 4-го тура Про-лиги Ирана один из действующих грандов страны — тегеранский «Персеполис» на своем поле принял «Малаван». Столичная команда, за которую выступают узбекистанские легионеры, в принципиальном поединке отправила в ворота соперника 3 безответных мяча и добилась крупной победы со счетом 3:0.

Благодаря этой победе «Персеполис» довел количество своих очков до 9 и поднялся в тройку лидеров турнирной таблицы (3-е место). «Малаван» же с 4 очками остался на 11-й строчке.

3 гола и действия узбекских легионеров

Встреча прошла под полным преимуществом хозяев и при их непрерывных атаках:

Хронология голов: На 20-й минуте игрок «Малавана» Папи срезал мяч в собственные ворота (автогол). На 34-й минуте Бифума увеличил разницу в счете, а на 56-й минуте Алипур поставил точку в матче — 3:0;

Игорь Сергеев в стартовом составе: Центральный нападающий сборной Узбекистана начал матч с первых минут. Несмотря на то, что Сергеев активно прессинговал защитников соперника, на этот раз отличиться голом ему не удалось, и на 86-й минуте он был заменен;

Возвращение Остона Урунова на поле: Атакующий полузащитник Остон Урунов вышел на замену на 72-й минуте, еще больше усилил линию атаки своей команды и внес вклад в укрепление победного счета.

Протокол матча

Про-лига Ирана. 4-й тур

«Персеполис» (Тегеран) — «Малаван» — 3:0

29 августа, Тегеран

Голы: Папи 20 (автогол, 1:0), Бифума 34 (2:0), Алипур 56 (3:0).