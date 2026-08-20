Во 2-м туре Про-лиги Ирана тегеранский клуб «Персеполис» на своём поле принимал «Истиклол Ксузистон» и в результативном матче одержал крупную победу со счётом 4:1. Встреча была особенно примечательна для узбекских любителей футбола — нападающий нашей сборной Игор Сергеев забил гол в составе новой команды и внёс большой вклад в победу.

Гол Сергеев и выход О‘рунов на поле

«Персеполис» начал встречу с опасных атак и уже в первые 20 минут забил два мяча. В начале второго тайма настала очередь Игор Сергеев: на 47-й минуте он поразил ворота соперника и увеличил преимущество своей команды.

"Игор Сергеев вышел в основном составе и на 47-й минуте забил важный гол. На 63-й минуте по решению тренерского штаба его заменил ещё один лидер нашей национальной сборной Остон О‘рунов, вышедший со скамейки запасных."

Про-лига Ирана: факты о центральном матче 2-го тура

Показатель «Персеполис» – «Истиклол Ксузистон» (4:1) Результат матча 4:1 (крупная победа «Персеполис») Голы «Персеполис» Ксодабанделу (6'), Алипур (20'), Игор Сергеев (47'), Шахрабади (90+3') Гол хозяев Ниёзманд (65' автогол) Узбекские легионеры Игор Сергеев (в основном составе, 1 гол), Остон О‘рунов (вышел на замену на 63-й минуте) Итоги тура «Персеполис» набрал 3 очка и вошёл в число лидеров

Узбекский дуэт в тегеранском клубе

Активная игра Игор Сергеев и Остон О‘рунов в составе «Персеполис» ещё раз доказала, что тренерский штаб полностью доверяет узбекским легионерам. Ожидается, что голы Сергеев и атакующий потенциал О‘рунов сделают команду одной из главных сил не только во внутреннем чемпионате Ирана, но и в Элитной лиге чемпионов АФК.

Как вы думаете, сможет ли дуэт Сергеев и О‘рунов в этом сезоне привести «Персеполис» к чемпионству Ирана?

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