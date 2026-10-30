Легенда «Персеполиса» подверг Игоря Сергеева жесткой критике и потребовал его увольнения

Вокруг карьеры нападающего национальной сборной Узбекистана Игоря Сергеева в Иране разгорелись жаркие споры. Бывший игрок тегеранского клуба «Персеполис» и местный спортивный деятель Мортеза Кермани-Могаддам дал крайне негативную оценку игре 33-летнего узбекского форварда и призвал руководство клуба немедленно расторгнуть с ним контракт.

В интервью официальному иранскому информационному агентству ИРНА Кермани-Могаддам прямо заявил, что переход футболиста в клуб с самого начала был ошибочным решением:

«Для меня с самого начала было большой загадкой, как Игорь Сергеев вообще оказался в “Персеполисе”. Он совершенно не соответствует требуемому высокому уровню. Футболка “Персеполиса” для него слишком тяжела и велика. Чем быстрее он покинет команду, тем будет лучше для всех. Надеюсь, что клуб примет решение по этому игроку без промедления».

Волна критики: упущенный шанс в матче с «Фуладом»

Недовольство Сергеевым усилилось после принципиального матча в рамках 10-го тура Про-лиги:

Упущенная победа: «Персеполис» на своем поле проиграл заклятому сопернику «Фуладу» со счетом 0:1;

Выход один на один: Во втором тайме Сергеев, вышедший на замену, вышел один на один с вратарем, но не смог реализовать верный голевой момент. Вскоре после этого соперник забил победный мяч;

Покер в товарищеском матче и протест прессы: На следующий день после поражения «Персеполис» разгромил команду университета города Кередж со счетом 8:0, в котором Сергеев забил 4 гола. Однако вместо позитивной оценки местная пресса выступила с еще более резкой иронией: «Нападающий, провалившийся в решающем матче, забивает голы в ворота студентов-любителей».

Сделка на 1,5 миллиона долларов и статистика

Узбекский нападающий и его текущие показатели в Тегеране также находятся в центре обсуждений:

Финансовые условия: Перейдя из «Пахтакора» в качестве свободного агента в январе 2026 года, Сергеев подписал с клубом контракт, рассчитанный до лета 2027 года (на 1,5 года). По имеющимся данным, стоимость этого соглашения оценивается в сумму от 1 до 1,5 миллионов долларов ;

Потеря результативности: В дебюте прошлого сезона он забил 4 гола в 8 матчах и стал лидером команды. В текущем сезоне на счету нападающего всего 1 гол в рамках чемпионата;

Отказ от российского варианта: Перед отъездом в Иран Сергеевым серьезно интересовался главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев, однако из-за более выгодного финансового предложения футболист выбрал вариант с Тегераном.

В настоящее время честь «Персеполиса» защищает еще один представитель национальной сборной Узбекистана Остон Урунов. Однако на фоне постоянного давления и усиливающейся критики судьба Игоря Сергеева в клубе в зимнее трансферное окно остается открытой.