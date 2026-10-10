Урунов забил, Сергеев отметился ассистом — «Персеполис» приблизился к лидеру

В матче 8-го тура Про-лиги Ирана в Тегеране действующий гранд страны «Персеполис» принимал на своем поле клуб «Санат Нафт». В поединке, где члены национальной сборной Узбекистана продемонстрировали яркую игру, хозяева оформили уверенную победу со счетом 3:1.

В ключевых эпизодах, решивших судьбу матча, важную роль сыграла именно активность узбекистанских легионеров.

Точный пас от Сергеева, эффект «джокера» от Урунова

В ходе игры наши соотечественники в составе «Персеполиса» доказали, что находятся в отличной спортивной форме:

Быстрый гол и ассист Сергеева: Уже на 5-й минуте матча опытный нападающий Игорь Сергеев прорвал оборону соперника и отдал мяч Бифуме, который открыл счет;

Укрепление контроля: На 53-й минуте Али Ашур увеличил разницу в счете до двух мячей, однако на 67-й минуте в составе гостей Мохаммадхоссейн Басери отыграл один гол, вернув интригу;

Поставивший точку гол Урунова: Остону Урунову, вышедшему на замену на 76-й минуте матча, хватило всего 8 минут, чтобы сказать свое слово. На 84-й минуте он точно поразил ворота соперника и установил окончательный счет 3:1.

Турнирная таблица: Матч в запасе за лидерство

Завоеванные три очки еще больше укрепили шансы «Персеполиса» в чемпионской гонке:

2-е место и минимальное отставание: Тегеранцы благодаря этой победе довели количество своих очков до 16 и закрепились на 2-й строчке турнирной таблицы;

«Трактор» на прицеле: На данный момент на счету лидера чемпионата «Трактора» 17 очков;

Стратегическое преимущество: Поскольку у «Персеполиса» есть еще одна отложенная игра в запасе, победа в предстоящем матче может сделать их единоличным лидером.

Протокол матча

Про-лига Ирана. 8-й тур

«Персеполис» — «Санат Нафт» 3:1

Голы: Бифума (5), Али Ашур (53), Остон Урунов (84) — Мохаммадхоссейн Басери (67).

Тот факт, что узбекские футболисты становятся ключевыми фигурами в одной из сильнейших лиг континента, продолжает привлекать внимание как болельщиков сборной, так и международных специалистов.