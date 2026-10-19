Тоттенхэм — Ковентри: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Тоттенхэм — Ковентри. Начало матча: 20 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тоттенхэм»: 31. Кински А., 4. Адарабиойо Т., 14. Грей А., 20. Кудус М., 10. Мэддисон Дж., 22. Мармуш О., 3. Робертсон Э., 19. Соланке Д., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Я. П.

Главный тренер «Тоттенхэм»: Де Дзерби Р.

Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 49. Шериф С., 3. Дасилва Дж., 6. Граймс М., 2. Пиннок И., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 23. Томас-Асанте Б., 4. Томас Б., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.

Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.