Тоттенхэм — Ковентри: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Тоттенхэм — Ковентри. Начало матча: 20 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Тоттенхэм»: 31. Кински А., 4. Адарабиойо Т., 14. Грей А., 20. Кудус М., 10. Мэддисон Дж., 22. Мармуш О., 3. Робертсон Э., 19. Соланке Д., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Я. П.
Главный тренер «Тоттенхэм»: Де Дзерби Р.
Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 49. Шериф С., 3. Дасилва Дж., 6. Граймс М., 2. Пиннок И., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 23. Томас-Асанте Б., 4. Томас Б., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.
Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.
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39
Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм) принял классную передачу в штрафной и имел отличный шанс забить. Он пробил, но один из защитников мастерски заблокировал мяч.
37
Ковентри не смог извлечь пользу из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и отвела угрозу.
36
Сидики Шериф (Ковентри) попытался ударить издалека, но его удар успешно заблокировал один из защитников. Мяч ушел за пределы поля, и Ковентри выполнит угловой.
35
Омар Мармуш (Тоттенхэм) выполнил подачу со штрафного в штрафную площадь, но один из защитников легко вынес мяч.
33
Длинные передачи, короткие пасы и розыгрыш в одно-два касания. Тоттенхэм демонстрирует великолепную командную игру за счет контроля мяча и точных передач между игроками. Соперникам сейчас очень сложно отобрать мяч.
30
Подача Омара Мармуша (Тоттенхэм) с углового не таила в себе опасности. Защичники сыграли внимательно и вынесли мяч.
28
Джек Руди (Ковентри) со штрафного навесил мяч в штрафную, но защитники выбили его.
28
Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм) грубо пошел в борьбу за мяч, и Энди Мэдли дает свисток, фиксируя фол.
25
Игра временно остановлена, Сидики Шериф (Ковентри) получил травму, на поле выходят врачи.
22
Доминик Соланке (Тоттенхэм) получает жёлтую карточку за фол.
21
Эндрю Робертсон (Тоттенхэм) исполнил штрафной удар с дальней дистанции, но защитники сыграли надежно.
20
Энди Мэдли показал желтую карточку Калебу Йиренки (Ковентри) за грубую игру.
19
Гол Доминика Соланке («Тоттенхэм») отменен из-за офсайда!
17
Мохаммед Кудус (Тоттенхэм) выскочил за спиной последнего защитника, но главный судья остановил игру после того, как боковой арбитр зафиксировал офсайд.
14
Мохаммед Кудус отдает пас Джеймсу Мэддисону («Тоттенхэм»), тот принимает мяч и мощно бьет из-за пределов штрафной. Мяч вонзился в верхний левый угол ворот. Прекрасный гол! Счет 1:0.
13
Доминик Соланке (Тоттенхэм) отлично принял передачу и мощно пробил со средней дистанции, но мяч попал в защитника и отскочил.
11
Джек Руди (Ковентри) подал угловой, но не смог найти адресата среди партнеров по команде. Один из защитников сыграл отлично и вынес мяч.
10
Ковентри выполняет угловой.
10
Тацухиро Сакамото (Ковентри) принял мяч в штрафной и нашел пространство для удара, после чего пробил низом в сторону ворот, но один из защитников заблокировал его попытку.
8
Джек Руди (Ковентри) пробил со штрафного с выгодной позиции, но мяч попал в одного из защитников, и угроза была ликвидирована.
7
Сандро Тонали (Тоттенхэм) грубо сыграл в отборе, и Энди Мэдли зафиксировал нарушение. Ковентри исполнит штрафной.
6
Боковой судья сигнализировал, что Доминик Соланке («Тоттенхэм») оказался в офсайде, и главный арбитр подтвердил это решение.
3
Арчи Грей (Тоттенхэм) сделал передачу в штрафную, но защитники соперника быстро перехватили мяч.
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Брэндон Томас-Асанте (Ковентри) получил точную передачу и успел пробить из штрафной в нижний левый угол ворот. Антонин Кински разгадал его замысел и спас команду великолепным сейвом.
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Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
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Ковентри вводит мяч в игру.
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Сегодняшний матч обслуживает Энди Мэдли.
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В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами обеих команд.
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