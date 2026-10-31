Тоттенхэм — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Тоттенхэм — Кристал Пэлас. Начало матча: 31 октября, 22:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Тоттенхэм»: 31. Кински А., 18. Фернандеш М., 14. Грей А., 20. Кудус М., 22. Мармуш О., 3. Робертсон Э., 19. Соланке Д., 11. Тель М., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Я. П.

Запасные «Тоттенхэм»: 33. Дэвис Б., 39. Дубравка М., 8. Галлахер К., 21. Кулушевски Д., 10. Мэддисон Дж., 23. Порро П., 5. Сенеси М., 13. Удоджи Д., 68. Уильямс-Барнетт Л.

Главный тренер «Тоттенхэм»: Де Дзерби Р.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 1. Хендерсон Д. (капитан), 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А.

Запасные «Кристал Пэлас»: 44. Бенитес В., 33. Чилуэлл Б., 28. Дукуре Ш., 29. Гессан Э., 19. Хьюз У., 25. Халайли А., 8. Лерма Х., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.