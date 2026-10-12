Ковентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция

51
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») рассчитал свой рывок и пробил после навеса у пределов вратарской, но не смог придать удару нужную высоту, и мяч улетел выше перекладины.
49⚽2-0
Гол! Сидики Шериф (Ковентри) сыграл на добивании и точно пробил низом в правый угол из-за пределов штрафной. Лукас Горничек не смог спасти ворота. Счет 2:0.
49⚽2-0
Мяч в сетке ворот! Сидики Шериф (Ковентри) пробросил мяч между ног вратаря и забил гол!
48⚽2-0
Гол! Сидики Шериф (Ковентри) сыграл на подборе и точным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний правый угол. Лукас Горничек не смог спасти ворот. Счёт 2:0.
48
Игра проходит очень скучно, игроки Ковентри просто перепасовываются друг с другом. Однако ничто не вечно, наконец они допустили ошибку и позволили сопернику завладеть мячом.
46✚
Джо Уиллоку (Ньюкасл Юнайтед) требуется медицинская помощь, поэтому судья остановил игру и позвал врачей на поле.
46⏱
Второй тайм только что начался.
45+3⏱
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+1
Карл Рашуорт (Ковентри) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
45
К основному времени матча добавлено 2 минуты.
45+1
К основному времени матча добавлено 2 минуты.
44
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник.
43
Матиас Фернандес-Пардо (Ньюкасл Юнайтед) блестяще сыграл в штрафной, создав для себя момент, но защитник вынес мяч с линии ворот после его удара, несмотря на дезориентацию вратаря.
42
Мэтт Граймс (Ковентри) сфолил на сопернике, назначен штрафной удар.
40
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») прихватил соперника, помешав тому завладеть мячом, и нарушил правила.
38
Угловой удар. Хорошая возможность для Ньюкасла.
36
Джо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) сфолил, и Джон Брукс дал свисток за нарушение.
33
Хороший вынос от защитника означает, что Ньюкасл ничего не выжал из углового.
32
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») сделал передачу в центр, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.
32
«Ньюкасл» разыграл угловой коротко вместо подачи в штрафную.
31
Ньюкасл контролирует игру в центре поля благодаря отличному контролю мяча и точным передачам.
29
Сидики Шериф (Ковентри) восстановился и пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол, но Лукас Горничек контролировал ситуацию и легко забрал мяч.
25
«Ньюкасл» постарается извлечь пользу из опасного штрафного удара у боковой линии.
24
Мэтт Граймс (Ковентри) должен был понимать, что такое действие противоречит правилам. Он сыграл слишком неосторожно, и у Джона Брукса не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
20
Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед) пойман в офсайд.
18
Ковентри - Ньюкасл. Счет: 1-0. Матиас Фернандес-Пардо (Ньюкасл Юнайтед) отдал передачу, но мяч никого из партнеров по команде не нашел.
16
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
13
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») принял точную передачу и успел пробить низом по центру ворот из пределов штрафной. Карл Рашуорт прочитал момент и совершил потрясающий сейв.
13
Ньюкасл катает мяч по поле и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
11
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») попался в офсайд во время рывка.
11
Прекрасный сольный проход Харви Барнса («Ньюкасл Юнайтед») не принес результата, так как его удар с линии штрафной заблокировал защитник.
9
Нико (Ньюкасл Юнайтед) сфолил, и Джон Брукс дал свисток, зафиксировав нарушение.
6⚽1-0
Гол! Джек Радо (Ковентри) великолепно пробил с пенальти в правый нижний угол, у вратаря Лукаса Хорничека не было шансов!
6⚽1-0
Джек Раддони («Ковентри») реализовал пенальти и забил гол!
6
Джек Руди (Ковентри) направляется к точке пенальти, он будет бить.
5🎯
Лукас Хорничек (Ньюкасл Юнайтед) неосторожно бросился в ноги сопернику и избежал наказания лишь по счастливой случайности. Джон Брукс зафиксировал нарушение, но на этот раз обошелся без карточки. Ковентри получает право на пенальти. Отличный шанс открыть счет!
2
Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед) попытался в подкате отобрать мяч, но ударил соперника по ноге. Арбитр зафиксировал фол. Ковентри выполнит штрафной удар.
1
Джейкоб Мерфи («Ньюкасл Юнайтед») сыграл опасно. Джон Брукс дал свисток за нарушение.
1⏱
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
00:00
«Ньюкасл» вводит мяч в игру.
00:00
Судить сегодняшнюю матча доверено Джону Бруксу.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Всем футбольным фанатам привет, мы здесь, чтобы предложить вам живой комментарий к этому матчу, и будем освещать самые интересные и важные моменты. Мы гарантируем, что вы ничего не пропустите, просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
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