Ковентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция

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Ковентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: КовентриНьюкасл. Начало матча: 13 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 27. ван Эвейк М., 2. Пиннок И., 4. Томас Б., 3. Дасилва Дж., 8. Йиренки К., 6. Граймс М. (капитан), 23. Томас-Асанте Б., 5. Рудони Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 49. Шериф С.

Запасные «Ковентри»: 25. Бентли Д., 34. Гбоо Я., 38. Хамер Г., 22. Латибодьер Дж., 12. Мфуни С., 16. Оньека Ф., 7. Сакамото Т., 9. Симмс Э., 29. Торп В.

Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.

Стартовый состав «Ньюкасл»: 21. Горничек Л., 67. Майли Л., 12. Тиав М. (капитан), 4. Ботман С., 3. Холл Л., 6. Нико, 28. Уиллок Дж., 23. Мерфи Дж., 9. Висса Й., 11. Барнс Х., 20. Фернандес-Пардо М.

Запасные «Ньюкасл»: 8. Бамба А., 33. Берн Д., 37. Дедич А., 7. Жоэлинтон, 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стер С., 17. Туре Б.

Главный тренер «Ньюкасл»: Яйссле М.

Прямая трансляция2-0 LIVE
51
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») рассчитал свой рывок и пробил после навеса у пределов вратарской, но не смог придать удару нужную высоту, и мяч улетел выше перекладины.
492-0
Гол! Сидики Шериф (Ковентри) сыграл на добивании и точно пробил низом в правый угол из-за пределов штрафной. Лукас Горничек не смог спасти ворота. Счет 2:0.
492-0
Мяч в сетке ворот! Сидики Шериф (Ковентри) пробросил мяч между ног вратаря и забил гол!
482-0
Гол! Сидики Шериф (Ковентри) сыграл на подборе и точным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний правый угол. Лукас Горничек не смог спасти ворот. Счёт 2:0.
48
Игра проходит очень скучно, игроки Ковентри просто перепасовываются друг с другом. Однако ничто не вечно, наконец они допустили ошибку и позволили сопернику завладеть мячом.
46
Джо Уиллоку (Ньюкасл Юнайтед) требуется медицинская помощь, поэтому судья остановил игру и позвал врачей на поле.
46
Второй тайм только что начался.
45+3
Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.
45+1
Карл Рашуорт (Ковентри) попытался сделать прострел в штрафную, но мяч был заблокирован и выбит.
45
К основному времени матча добавлено 2 минуты.
45+1
К основному времени матча добавлено 2 минуты.
44
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») мощно пробил по воротам из-за пределов штрафной, но его удар заблокировал защитник.
43
Матиас Фернандес-Пардо (Ньюкасл Юнайтед) блестяще сыграл в штрафной, создав для себя момент, но защитник вынес мяч с линии ворот после его удара, несмотря на дезориентацию вратаря.
42
Мэтт Граймс (Ковентри) сфолил на сопернике, назначен штрафной удар.
40
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») прихватил соперника, помешав тому завладеть мячом, и нарушил правила.
38
Угловой удар. Хорошая возможность для Ньюкасла.
36
Джо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) сфолил, и Джон Брукс дал свисток за нарушение.
33
Хороший вынос от защитника означает, что Ньюкасл ничего не выжал из углового.
32
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») сделал передачу в центр, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу.
32
«Ньюкасл» разыграл угловой коротко вместо подачи в штрафную.
31
Ньюкасл контролирует игру в центре поля благодаря отличному контролю мяча и точным передачам.
29
Сидики Шериф (Ковентри) восстановился и пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол, но Лукас Горничек контролировал ситуацию и легко забрал мяч.
25
«Ньюкасл» постарается извлечь пользу из опасного штрафного удара у боковой линии.
24
Мэтт Граймс (Ковентри) должен был понимать, что такое действие противоречит правилам. Он сыграл слишком неосторожно, и у Джона Брукса не оставалось другого выбора, кроме как дать свисток.
20
Джейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед) пойман в офсайд.
18
Ковентри - Ньюкасл. Счет: 1-0. Матиас Фернандес-Пардо (Ньюкасл Юнайтед) отдал передачу, но мяч никого из партнеров по команде не нашел.
16
Джо Уиллок («Ньюкасл Юнайтед») оказался в офсайде, и боковой судья поднял флажок.
13
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») принял точную передачу и успел пробить низом по центру ворот из пределов штрафной. Карл Рашуорт прочитал момент и совершил потрясающий сейв.
13
Ньюкасл катает мяч по поле и контролирует игру. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
11
Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») попался в офсайд во время рывка.
11
Прекрасный сольный проход Харви Барнса («Ньюкасл Юнайтед») не принес результата, так как его удар с линии штрафной заблокировал защитник.
9
Нико (Ньюкасл Юнайтед) сфолил, и Джон Брукс дал свисток, зафиксировав нарушение.
61-0
Гол! Джек Радо (Ковентри) великолепно пробил с пенальти в правый нижний угол, у вратаря Лукаса Хорничека не было шансов!
61-0
Джек Раддони («Ковентри») реализовал пенальти и забил гол!
6
Джек Руди (Ковентри) направляется к точке пенальти, он будет бить.
5🎯
Лукас Хорничек (Ньюкасл Юнайтед) неосторожно бросился в ноги сопернику и избежал наказания лишь по счастливой случайности. Джон Брукс зафиксировал нарушение, но на этот раз обошелся без карточки. Ковентри получает право на пенальти. Отличный шанс открыть счет!
2
Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед) попытался в подкате отобрать мяч, но ударил соперника по ноге. Арбитр зафиксировал фол. Ковентри выполнит штрафной удар.
1
Джейкоб Мерфи («Ньюкасл Юнайтед») сыграл опасно. Джон Брукс дал свисток за нарушение.
1
Первый тайм этого матча вот-вот начнётся.
00:00
«Ньюкасл» вводит мяч в игру.
00:00
Судить сегодняшнюю матча доверено Джону Бруксу.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Всем футбольным фанатам привет, мы здесь, чтобы предложить вам живой комментарий к этому матчу, и будем освещать самые интересные и важные моменты. Мы гарантируем, что вы ничего не пропустите, просто расслабьтесь и наслаждайтесь.
КовентриНьюкаслАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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