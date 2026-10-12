Ковентри — Ньюкасл: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Ковентри — Ньюкасл. Начало матча: 13 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Ковентри»: 19. Рашуорт К., 27. ван Эвейк М., 2. Пиннок И., 4. Томас Б., 3. Дасилва Дж., 8. Йиренки К., 6. Граймс М. (капитан), 23. Томас-Асанте Б., 5. Рудони Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 49. Шериф С.

Запасные «Ковентри»: 25. Бентли Д., 34. Гбоо Я., 38. Хамер Г., 22. Латибодьер Дж., 12. Мфуни С., 16. Оньека Ф., 7. Сакамото Т., 9. Симмс Э., 29. Торп В.

Главный тренер «Ковентри»: Лэмпард Ф.

Стартовый состав «Ньюкасл»: 21. Горничек Л., 67. Майли Л., 12. Тиав М. (капитан), 4. Ботман С., 3. Холл Л., 6. Нико, 28. Уиллок Дж., 23. Мерфи Дж., 9. Висса Й., 11. Барнс Х., 20. Фернандес-Пардо М.

Запасные «Ньюкасл»: 8. Бамба А., 33. Берн Д., 37. Дедич А., 7. Жоэлинтон, 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стер С., 17. Туре Б.

Главный тренер «Ньюкасл»: Яйссле М.