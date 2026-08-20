«Нет силы, которая могла бы их остановить»: Пол Мерсон о превосходстве «Арсенала» в АПЛ
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и известный эксперт Пол Мерсон высоко оценил перспективы «канониров» в новом сезоне. Выступая в эфире Sky Sports, специалист отметил, что у подопечных Микеля Артеты есть все условия для уверенной защиты чемпионского титула в Английской Премьер-лиге.
«Столь же мощный, как «Манчестер Сити» в прошлом»: оценка Мерсона
Пол Мерсон отметил глубину состава «Арсенала» и стабильность команды во внутреннем чемпионате, заявив, что у неё практически не осталось слабых мест:
"Сейчас я не вижу ни одной команды, которая могла бы остановить «Арсенал». Они довольно уверенно выиграют АПЛ, во внутреннем чемпионате у них нет слабых мест. Некоторые недостатки могут проявиться только в Лиге чемпионов. Нынешний «Арсенал» напоминает мне «Манчестер Сити», который несколько лет назад безраздельно господствовал в Англии. Потому что у «канониров» есть как минимум по два высококлассных футболиста на каждую позицию.", — сказал Пол Мерсон.
Предсезонное состояние «Арсенала» и анализ эксперта
Показатель
Состояние и подробности
Вывод эксперта
«Арсенал» явно превосходит остальных конкурентов в АПЛ
Состояние состава
На каждой позиции есть как минимум по 2 равноценных исполнителя
Сравнение
Период доминирования «Манчестер Сити» несколько лет назад
Фактор риска
Некоторые нюансы могут проявиться только в матчах Лиги чемпионов
Старт нового сезона
21 августа — матч против «Ковентри» в рамках 1-го тура АПЛ
Первое испытание в новом сезоне
«Арсенал» под руководством Микеля Артеты начнёт выступление в новом сезоне АПЛ 21 августа. В первом туре команда встретится с клубом «Ковентри», сделав первый шаг к защите чемпионского титула.
Как вы считаете, сможет ли «Арсенал» и в новом сезоне остаться непобедимым в Премьер-лиге и сохранить чемпионство или основные конкуренты сумеют его остановить?
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