«Нет силы, которая могла бы их остановить»: Пол Мерсон о превосходстве «Арсенала» в АПЛ

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и известный эксперт Пол Мерсон высоко оценил перспективы «канониров» в новом сезоне. Выступая в эфире Sky Sports, специалист отметил, что у подопечных Микеля Артеты есть все условия для уверенной защиты чемпионского титула в Английской Премьер-лиге.

«Столь же мощный, как «Манчестер Сити» в прошлом»: оценка Мерсона

Пол Мерсон отметил глубину состава «Арсенала» и стабильность команды во внутреннем чемпионате, заявив, что у неё практически не осталось слабых мест:

"Сейчас я не вижу ни одной команды, которая могла бы остановить «Арсенал». Они довольно уверенно выиграют АПЛ, во внутреннем чемпионате у них нет слабых мест. Некоторые недостатки могут проявиться только в Лиге чемпионов. Нынешний «Арсенал» напоминает мне «Манчестер Сити», который несколько лет назад безраздельно господствовал в Англии. Потому что у «канониров» есть как минимум по два высококлассных футболиста на каждую позицию.", — сказал Пол Мерсон.

Предсезонное состояние «Арсенала» и анализ эксперта

Показатель Состояние и подробности Вывод эксперта «Арсенал» явно превосходит остальных конкурентов в АПЛ Состояние состава На каждой позиции есть как минимум по 2 равноценных исполнителя Сравнение Период доминирования «Манчестер Сити» несколько лет назад Фактор риска Некоторые нюансы могут проявиться только в матчах Лиги чемпионов Старт нового сезона 21 августа — матч против «Ковентри» в рамках 1-го тура АПЛ

Первое испытание в новом сезоне

«Арсенал» под руководством Микеля Артеты начнёт выступление в новом сезоне АПЛ 21 августа. В первом туре команда встретится с клубом «Ковентри», сделав первый шаг к защите чемпионского титула.

Как вы считаете, сможет ли «Арсенал» и в новом сезоне остаться непобедимым в Премьер-лиге и сохранить чемпионство или основные конкуренты сумеют его остановить?

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