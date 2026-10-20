Дебютный гол Мармуша: «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ковентри»
В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» принял на своем поле «Ковентри», считающийся одной из неуступчивых команд лиги.
Подопечные Роберто Де Дзерби в упорной и атакующей встрече забили в ворота соперника три мяча и добились важной победы со счетом 3:1.
Четыре гола и ожесточенная борьба: Хронология матча
Встреча началась под активным прессингом хозяев и подарила болельщикам интересные моменты:
14-я минута — Быстрый гол Мэддисона: Джеймс Мэддисон продемонстрировал свое высокое мастерство, открыв счет и выведя лондонцев вперед — 1:0;
49-я минута — Ответ хозяев: В начале второго тайма Рудони восстановил равновесие в составе гостей, начав борьбу заново — 1:1;
58-я минута — Дебютный мяч Мармуша: Египетский нападающий Омар Мармуш забил свой дебютный гол за команду, вернув преимущество «шпорам» — 2:1;
90+6-я минута — Финальный удар: На последних добавленных судьей минутах вышедший на замену Бен Дэвис поразил ворота соперника и поставил точку в матче — 3:1.
Ситуация в турнирной таблице
Эта победа была необходима «Тоттенхэму», как воздух, для улучшения позиций в турнирной таблице:
«Тоттенхэм» поднимается: Команда под руководством Де Дзерби довела количество своих очков до 6 и поднялась на 16-е место в турнирной таблице;
«Ковентри» в опасной зоне: Набравший столько же — 6 очков — «Ковентри» опустился на 17-ю строчку из-за разницы мячей.
АПЛ. 7-й тур
«Тоттенхэм» — «Ковентри» 3:1
Голы: Мэддисон (14), Мармуш (58), Дэвис (90+6) — Рудони (49).
«Тоттенхэм»: Кински, Адарабиойо (Матеуш Фернандеш, 71), ван Хекке, ван де Вен, Грей, Мэддисон (Бен Дэвис, 69), Робертсон (Галлахер, 69), Тонали, Кудус, Соланке, Мармуш.
«Ковентри»: Рашворт, Эвейк, Пиннок, Бробби, Дасилва, Томас-Асанте, Брендон, Рудони, Сакамото, Йиренки (Онека, 60), Граймс, Шериф (Авонийи, 60).
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