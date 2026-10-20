Дебютный гол Мармуша: «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ковентри»

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» принял на своем поле «Ковентри», считающийся одной из неуступчивых команд лиги.

Подопечные Роберто Де Дзерби в упорной и атакующей встрече забили в ворота соперника три мяча и добились важной победы со счетом 3:1.

Четыре гола и ожесточенная борьба: Хронология матча

Встреча началась под активным прессингом хозяев и подарила болельщикам интересные моменты:

14-я минута — Быстрый гол Мэддисона: Джеймс Мэддисон продемонстрировал свое высокое мастерство, открыв счет и выведя лондонцев вперед — 1:0;

49-я минута — Ответ хозяев: В начале второго тайма Рудони восстановил равновесие в составе гостей, начав борьбу заново — 1:1;

58-я минута — Дебютный мяч Мармуша: Египетский нападающий Омар Мармуш забил свой дебютный гол за команду, вернув преимущество «шпорам» — 2:1;

90+6-я минута — Финальный удар: На последних добавленных судьей минутах вышедший на замену Бен Дэвис поразил ворота соперника и поставил точку в матче — 3:1.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа была необходима «Тоттенхэму», как воздух, для улучшения позиций в турнирной таблице:

«Тоттенхэм» поднимается: Команда под руководством Де Дзерби довела количество своих очков до 6 и поднялась на 16-е место в турнирной таблице;

«Ковентри» в опасной зоне: Набравший столько же — 6 очков — «Ковентри» опустился на 17-ю строчку из-за разницы мячей.

АПЛ. 7-й тур

«Тоттенхэм» — «Ковентри» 3:1

Голы: Мэддисон (14), Мармуш (58), Дэвис (90+6) — Рудони (49).