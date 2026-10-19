Хетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляция

39
Серхио Камельо (Райо Вальекано) нашел свободное пространство в штрафной и пробил в касание, но мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и совсем некрасиво.
38
Всё пошло не по плану. Адриа Педроса («Райо Вальекано») испытал удачу из-за пределов штрафной, но его удар в левый угол оказался слишком слабым, чтобы переиграть Давида Сорию, и вратарь легко поймал мяч.
35
Хан Валу (Хетафе) замкнул подачу во вратарской и нанес великолепный удар головой, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой! Какая огромная возможность!
35
Хетафе не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от своих ворот.
34🔁
Судья остановил игру, так как должна состояться замена: Рамон Терратс покидает поле, вместо него выходит Абдель Абкаир («Хетафе»).
32
Уверенная игра защитника на выносе означает, что Райо Вальекано ничего не извлек из этого углового.
32🔁
Хосе Бордалас Хименес вынужден сделать тактическую перестановку из-за красной карточки. Рамон Терратс покидает поле, вместо него у Хетафе выходит Абдел Абкар.
32
Флориан Лежён (Райо Вальекано) исполнил штрафной удар, но мяч попал в стенку и отлетел обратно. Боковой судья принял правильное решение, и Райо Вальекано подаст угловой.
29
Райо Вальекано исполняет штрафной удар с удобной дистанции.
28🟥
Судья Хуан Андер Гонсалес Эстебан без колебаний показал красную карточку. Хене (Хетафе) покидает поле досрочно и может подумать о своей грубости.
27
Хан Валу (Хетафе) пробил издалека, но точность подвела — мяч пролетел рядом с левой штангой.
25
Подача с углового последовала, но Райо Вальекано не смог извлечь из этого пользу, защитник вынес мяч.
24
Серхио Камельо (Райо Вальекано) вошел в штрафную и попытался поразить верхний угол ворот, переиграв Давида Сорю, но вратарь отразил удар, совершив великолепный сейв. Райо Вальекано заработал угловой.
23
Хон Андер Гонсалес Эстебан дал свисток и зафиксировал фол после того, как Неманья Гудель («Хетафе») сбил соперника.
21
Игра остановлена, так как Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано») оказался в офсайде.
16
После стандартного положения в исполнении Хетафе один из защитников легко завладел мячом.
16
Хетафе подал угловой, но защитники сыграли отлично и отвели угрозу. Бурчак. У Хетафе будет еще шанс.
16🟨
Джене («Хетафе») получает желтую карточку от арбитра.
11⚽0-1
Гол! Хорхе де Фрутос отдал удобную передачу Альваро Гарсии («Райо Вальекано»), который легко поразил ворота с близкого расстояния. Стал счет 0:1.
9
Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) пойман в офсайде во время рывка.
4
Рамон Терратс (Хетафе) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован одним из защитников и не создал проблем для вратаря.
3
Мартин Сатриано (Хетафе) выше всех выпрыгнул в штрафной и пробил значительно выше перекладины. Очень слабый удар.
2
Марио Мартин (Хетафе) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали.
2
Мяч ушел за пределы поля. Хетафе подаст угловой.
1🟨
Кико Фемения (Хетафе) нарушил правила, и арбитр без раздумий показал ему желтую карточку.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
00:04
Матч начинает Райо Вальекано.
00:00
Сегодняшний матч обслужит судья Джон Андер Гонсалес Эстебан.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
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