Хетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляция

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Хетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: ХетафеРайо Вальекано. Начало матча: 20 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 14. Карвахаль Д., 2. Джене, 8. Гудель Н., 17. Кико Фемения, 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 20. Балью И., 10. Камельо С., 6. Сис П., 19. де Фрутос Х., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 7. Паласон И., 17. Педроса А., 15. Садик М.

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 4. Диас П., 22. Фернандес П., 3. Кумбула М., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.

Прямая трансляция0-1 LIVE
39
Серхио Камельо (Райо Вальекано) нашел свободное пространство в штрафной и пробил в касание, но мяч пролетел выше перекладины. Высоко, неточно и совсем некрасиво.
38
Всё пошло не по плану. Адриа Педроса («Райо Вальекано») испытал удачу из-за пределов штрафной, но его удар в левый угол оказался слишком слабым, чтобы переиграть Давида Сорию, и вратарь легко поймал мяч.
35
Хан Валу (Хетафе) замкнул подачу во вратарской и нанес великолепный удар головой, но мяч прошел совсем рядом с правой штангой! Какая огромная возможность!
35
Хетафе не смог извлечь пользу из углового, защитники вынесли мяч подальше от своих ворот.
34🔁
Судья остановил игру, так как должна состояться замена: Рамон Терратс покидает поле, вместо него выходит Абдель Абкаир («Хетафе»).
32
Уверенная игра защитника на выносе означает, что Райо Вальекано ничего не извлек из этого углового.
32🔁
Хосе Бордалас Хименес вынужден сделать тактическую перестановку из-за красной карточки. Рамон Терратс покидает поле, вместо него у Хетафе выходит Абдел Абкар.
32
Флориан Лежён (Райо Вальекано) исполнил штрафной удар, но мяч попал в стенку и отлетел обратно. Боковой судья принял правильное решение, и Райо Вальекано подаст угловой.
29
Райо Вальекано исполняет штрафной удар с удобной дистанции.
28🟥
Судья Хуан Андер Гонсалес Эстебан без колебаний показал красную карточку. Хене (Хетафе) покидает поле досрочно и может подумать о своей грубости.
27
Хан Валу (Хетафе) пробил издалека, но точность подвела — мяч пролетел рядом с левой штангой.
25
Подача с углового последовала, но Райо Вальекано не смог извлечь из этого пользу, защитник вынес мяч.
24
Серхио Камельо (Райо Вальекано) вошел в штрафную и попытался поразить верхний угол ворот, переиграв Давида Сорю, но вратарь отразил удар, совершив великолепный сейв. Райо Вальекано заработал угловой.
23
Хон Андер Гонсалес Эстебан дал свисток и зафиксировал фол после того, как Неманья Гудель («Хетафе») сбил соперника.
21
Игра остановлена, так как Хорхе де Фрутос («Райо Вальекано») оказался в офсайде.
16
После стандартного положения в исполнении Хетафе один из защитников легко завладел мячом.
16
Хетафе подал угловой, но защитники сыграли отлично и отвели угрозу. Бурчак. У Хетафе будет еще шанс.
16🟨
Джене («Хетафе») получает желтую карточку от арбитра.
110-1
Гол! Хорхе де Фрутос отдал удобную передачу Альваро Гарсии («Райо Вальекано»), который легко поразил ворота с близкого расстояния. Стал счет 0:1.
9
Хорхе де Фрутос (Райо Вальекано) пойман в офсайде во время рывка.
4
Рамон Терратс (Хетафе) решил пробить по воротам, но его удар был заблокирован одним из защитников и не создал проблем для вратаря.
3
Мартин Сатриано (Хетафе) выше всех выпрыгнул в штрафной и пробил значительно выше перекладины. Очень слабый удар.
2
Марио Мартин (Хетафе) пробил из-за пределов штрафной, но его удар заблокировали.
2
Мяч ушел за пределы поля. Хетафе подаст угловой.
1🟨
Кико Фемения (Хетафе) нарушил правила, и арбитр без раздумий показал ему желтую карточку.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
00:04
Матч начинает Райо Вальекано.
00:00
Сегодняшний матч обслужит судья Джон Андер Гонсалес Эстебан.
00:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всем происходящем на поле. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
ХетафеРайо ВальеканоЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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