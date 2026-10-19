Хетафе — Райо Вальекано: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Хетафе — Райо Вальекано. Начало матча: 20 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 14. Карвахаль Д., 2. Джене, 8. Гудель Н., 17. Кико Фемения, 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 20. Балью И., 10. Камельо С., 6. Сис П., 19. де Фрутос Х., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 7. Паласон И., 17. Педроса А., 15. Садик М.

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 4. Диас П., 22. Фернандес П., 3. Кумбула М., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.