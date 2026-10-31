Райо Вальекано — Сельта: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Райо Вальекано — Сельта. Начало матча: 31 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 10. Камельо С., 19. де Фрутос Х., 4. Диас П., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 17. Педроса А., 2. Рациу А., 15. Садик М., 23. Валентин О.

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 20. Балью И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 22. Фернандес П., 11. Нтека Р., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 23. Альварес Х. (капитан), 21. Касерес С., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго И., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.