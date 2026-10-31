Райо Вальекано — Сельта: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Райо Вальекано — Сельта: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Райо Вальекано — Сельта. Начало матча: 31 октября, 20:15 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 10. Камельо С., 19. де Фрутос Х., 4. Диас П., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 17. Педроса А., 2. Рациу А., 15. Садик М., 23. Валентин О.

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 20. Балью И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 22. Фернандес П., 11. Нтека Р., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 23. Альварес Х. (капитан), 21. Касерес С., 14. Фебас А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 18. Лаго И., 6. Мориба И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Прямая трансляция LIVE
16
Серхио Камельо (Райо Вальекано) получил точный пас у линии штрафной и мощно пробил в правый угол, но вратарь, заняв отличную позицию, совершил великолепный сейв.
14
Серхио Камельо (Райо Вальекано) обыграл защитников и вышел на ударную позицию в штрафной, но Ионуц Раду отразил его низовой удар по центру ворот.
11
Хави Галан (Сельта Виго) выполнил подачу в штрафную, но один из защитников разрядил обстановку.
9
Адриа Педроса (Райо Вальекано) навесил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч в безопасную зону.
5
Андрей Ратиу (Райо Вальекано) навесил в штрафную, но мяч ни до кого не дошел, и защитники соперника отвели угрозу.
5
Райо Вальекано разыграл угловой вместо подачи в штрафную.
5
Серхио Камельо (Райо Вальекано) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч. Райо Вальекано получит шанс забить с углового.
1
Уго Гонсалес (Сельта Виго) неудачно подал угловой в штрафную площадь.
1
Игра только что началась.
20:18
Игроки вышли на поле, матч вот-вот начнется. Сельта Виго введет мяч в игру.
20:15
Мануэль Орельяна назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он приложит все усилия, чтобы судить справедливо и избежать ошибок.
20:15
Матч: Райо Вальекано - Сельта Виго. Счет: -. Комментарий: Мы узнали стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
20:15
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
Райо ВальеканоСельтаЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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