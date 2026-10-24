Райо Вальекано — Эльче: составы и текстовая трансляция

·25·Спорт
Райо Вальекано — Эльче: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Райо ВальеканоЭльче. Начало матча: 24 октября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 20. Балью И., 24. Лежён Ф., 15. Садик М., 17. Педроса А., 4. Диас П., 6. Сис П., 8. Лопес У., 19. де Фрутос Х., 10. Камельо С., 18. Гарсия А. (капитан).

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 22. Фернандес П., 3. Кумбула М., 30. Молина А., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.

Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Запасные «Эльче»: 26. Барзич М., 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.

Прямая трансляция0-2 LIVE
45+8
Мигель Сесма ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
45+5
Эльче футболчилари чиройли паслар билан тўпни бир-бирига оширишмоқда ва ҳужум бошлаш учун қулай имконият кутишмоқда, аммо мана хато ва тўп йўқотилди.
45+3
Тўп ўйин майдонидан ташқарига чиқиб кетди. Элче учун бурчак зарбасидан гол уриш имконияти юзага келди.
45
Ўйинга 6 дақиқа қўшиб берилди.
43
Райо Вальекано футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
39🎯
Пате Сиссе (Райо Вальекано) не реализовал пенальти, пробив в перекладину! Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Эльче.
37🎯
Игра рукой! Игрок Эльче коснулся мяча рукой. Назначен пенальти в ворота Райо Вальекано! Отличный шанс забить гол.
360-2
Гол! Фер Нино разбежался, остановился и, перехитрив Эмиля Аудеро, хладнокровно отправил мяч в левый нижний угол.
35
Фер Ниньо (Эльче) готовится исполнить пенальти!
35🟨
Пате Сиссы («Райо Вальекано») получает желтую карточку.
35🎯
Игроки Эльче ликуют, ведь судья после просмотра VAR назначает пенальти!
34VAR
Судья Мигель Сесма показал жест ВАР и направился к монитору, чтобы проверить назначение пенальти в пользу Эльче. Посмотрим, что будет!
34
Пате Сиссы (Райо Вальекано) неосторожно бросился на ногу соперника и ему повезло избежать наказания. Мигель Сесма свистнул фол, но на этот раз не полез за карточкой в карман.
30🟨
Мигель Сесма Федерико Редондо Соларига (Эльче) қўпол ўйини учун сариқ карточка кўрсатди.
30🟨
Фол Гонсало Вильяра (Эльче) тянет на карточку, и Мигель Сесма справедливо показывает жёлтую.
30
Фер Ниньо (Эльче) принял мяч в штрафной площади и пробил по воротам. Мяч попал в правую штангу и отскочил.
28
Эльче организует игру за счет точных и красивых передач, создавая новые атакующие возможности.
27
Мяч после передачи Альваро Гарсии («Райо Вальекано») поймал Матиас Дитуро, атака прервана.
26
Пате Сиссе (Райо Вальекано) схватил соперника за футболку, и Мигель Сесма дал свисток, зафиксировав нарушение.
230-1
Гол! Федерико Редондо Солари (Эльче) реализовал пенальти, великолепно пробив в левый нижний угол, без шансов для вратаря Эмиля Аудеро!
23
Федерико Редондо Солари (Эльче) направляется к отметке, он будет исполнять пенальти.
22🎯
Судья заметил фол Флориана Лежена («Райо Вальекано») против Мигеля Сесмы и без колебаний дал свисток. «Эльче» получает право на пенальти!
18
Лукас Сепеда (Эльче) пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол, но Эмиль Аудеро совершил великолепный сейв и спас воротa.
17
Серхио Камельо (Райо Вальекано) нанес опасный удар по воротам. Он получил точную передачу в штрафной, имел отличный шанс и пробил, но мяч не испугал вратаря и пролетел над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Элче.
15
Серхио Камельо (Райо Вальекано) принял длинную передачу, но Матиас Дитуро сыграл надежно, продемонстрировав отличную реакцию и забрав мяч.
14
Игроки Эльче контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
11
Мухажид Садик (Райо Вальекано) пробил головой с близкого расстояния в правый нижний угол, но Матиас Дитуро совершил великолепный сейв и отразил мяч.
10🟨
Мигель Сесма показал желтую карточку Хави Морсильо (Эльче) за грубую игру.
10
Эльче доволен контролем мяча в ожидании свободных зон в обороне. Однако игрок соперника вмешался в эпизод и выбил мяч.
9
Райо Вальекано попытается эффективно использовать опасный штрафной удар у боковой линии.
6
Герман Валера (Эльче) попытался обыграть соперника, но у него отобрали мяч.
4
Альваро Гарсия (Райо Вальекано) пытается идти вперед, но защитник выбивает мяч.
3
Команда Эльче демонстрирует прекрасную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Им нужно проявить терпение, если они хотят найти брешь в обороне и забить гол.
1
Альваро Гарсия («Райо Вальекано») нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.
1
Матч начался. Первый тайм стартовал.
17:02
Райо Вальекано разводит с центра.
17:00
Сегодняшний матч обслужит Мигель Сесма.
17:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
17:00
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Желаем вам приятного просмотра.
Райо ВальеканоЭльчеЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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