Райо Вальекано — Эльче: составы и текстовая трансляция

45+8⏱
Мигель Сесма ҳуштак чалиб, биринчи бўлимни якунлади.
45+5
Эльче футболчилари чиройли паслар билан тўпни бир-бирига оширишмоқда ва ҳужум бошлаш учун қулай имконият кутишмоқда, аммо мана хато ва тўп йўқотилди.
45+3
Тўп ўйин майдонидан ташқарига чиқиб кетди. Элче учун бурчак зарбасидан гол уриш имконияти юзага келди.
45
Ўйинга 6 дақиқа қўшиб берилди.
43
Райо Вальекано футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
39🎯
Пате Сиссе (Райо Вальекано) не реализовал пенальти, пробив в перекладину! Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Эльче.
37🎯
Игра рукой! Игрок Эльче коснулся мяча рукой. Назначен пенальти в ворота Райо Вальекано! Отличный шанс забить гол.
36⚽0-2
Гол! Фер Нино разбежался, остановился и, перехитрив Эмиля Аудеро, хладнокровно отправил мяч в левый нижний угол.
35
Фер Ниньо (Эльче) готовится исполнить пенальти!
35🟨
Пате Сиссы («Райо Вальекано») получает желтую карточку.
35🎯
Игроки Эльче ликуют, ведь судья после просмотра VAR назначает пенальти!
34VAR
Судья Мигель Сесма показал жест ВАР и направился к монитору, чтобы проверить назначение пенальти в пользу Эльче. Посмотрим, что будет!
34
Пате Сиссы (Райо Вальекано) неосторожно бросился на ногу соперника и ему повезло избежать наказания. Мигель Сесма свистнул фол, но на этот раз не полез за карточкой в карман.
30🟨
Мигель Сесма Федерико Редондо Соларига (Эльче) қўпол ўйини учун сариқ карточка кўрсатди.
30🟨
Фол Гонсало Вильяра (Эльче) тянет на карточку, и Мигель Сесма справедливо показывает жёлтую.
30
Фер Ниньо (Эльче) принял мяч в штрафной площади и пробил по воротам. Мяч попал в правую штангу и отскочил.
28
Эльче организует игру за счет точных и красивых передач, создавая новые атакующие возможности.
27
Мяч после передачи Альваро Гарсии («Райо Вальекано») поймал Матиас Дитуро, атака прервана.
26
Пате Сиссе (Райо Вальекано) схватил соперника за футболку, и Мигель Сесма дал свисток, зафиксировав нарушение.
23⚽0-1
Гол! Федерико Редондо Солари (Эльче) реализовал пенальти, великолепно пробив в левый нижний угол, без шансов для вратаря Эмиля Аудеро!
23
Федерико Редондо Солари (Эльче) направляется к отметке, он будет исполнять пенальти.
22🎯
Судья заметил фол Флориана Лежена («Райо Вальекано») против Мигеля Сесмы и без колебаний дал свисток. «Эльче» получает право на пенальти!
18
Лукас Сепеда (Эльче) пробил из-за пределов штрафной в правый нижний угол, но Эмиль Аудеро совершил великолепный сейв и спас воротa.
17
Серхио Камельо (Райо Вальекано) нанес опасный удар по воротам. Он получил точную передачу в штрафной, имел отличный шанс и пробил, но мяч не испугал вратаря и пролетел над перекладиной. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Элче.
15
Серхио Камельо (Райо Вальекано) принял длинную передачу, но Матиас Дитуро сыграл надежно, продемонстрировав отличную реакцию и забрав мяч.
14
Игроки Эльче контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
11
Мухажид Садик (Райо Вальекано) пробил головой с близкого расстояния в правый нижний угол, но Матиас Дитуро совершил великолепный сейв и отразил мяч.
10🟨
Мигель Сесма показал желтую карточку Хави Морсильо (Эльче) за грубую игру.
10
Эльче доволен контролем мяча в ожидании свободных зон в обороне. Однако игрок соперника вмешался в эпизод и выбил мяч.
9
Райо Вальекано попытается эффективно использовать опасный штрафной удар у боковой линии.
6
Герман Валера (Эльче) попытался обыграть соперника, но у него отобрали мяч.
4
Альваро Гарсия (Райо Вальекано) пытается идти вперед, но защитник выбивает мяч.
3
Команда Эльче демонстрирует прекрасную командную игру, они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Им нужно проявить терпение, если они хотят найти брешь в обороне и забить гол.
1✚
Альваро Гарсия («Райо Вальекано») нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.
1⏱
Матч начался. Первый тайм стартовал.
17:02
Райо Вальекано разводит с центра.
17:00
Сегодняшний матч обслужит Мигель Сесма.
17:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
17:00
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Желаем вам приятного просмотра.
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