Райо Вальекано — Эльче: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Райо Вальекано — Эльче. Начало матча: 24 октября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Райо Вальекано»: 25. Аудеро Э., 20. Балью И., 24. Лежён Ф., 15. Садик М., 17. Педроса А., 4. Диас П., 6. Сис П., 8. Лопес У., 19. де Фрутос Х., 10. Камельо С., 18. Гарсия А. (капитан).

Запасные «Райо Вальекано»: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 22. Фернандес П., 3. Кумбула М., 30. Молина А., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Фертрууд Дж.

Главный тренер «Райо Вальекано»: Сан Хосе Б.

Стартовый состав «Эльче»: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Запасные «Эльче»: 26. Барзич М., 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Главный тренер «Эльче»: Ансельми М.