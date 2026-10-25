Атлетик Бильбао — Хетафе: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Атлетик Бильбао — Хетафе. Начало матча: 25 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Атлетик Бильбао»: 1. Симон У., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 28. Каналес П., 4. Паредес А., 15. Ринкон Х., 16. Руис де Галаррета И., 21. Саннади М., 3. Вивиан Д., 9. Уильямс И., 10. Уильямс Н.

Главный тренер «Атлетик Бильбао»: Терзич Э.

Стартовый состав «Хетафе»: 13. Сория Д., 20. Азон И., 14. Карвахаль Д., 16. Франчо, 8. Гудель Н., 17. Кико Фемения, 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 26. Валу Ж.

Главный тренер «Хетафе»: Бордалас Хименес Х.