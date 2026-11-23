Баходир Джалолов принял участие в конгрессе Ворлд Боксинг: встреча с Головкиным
Звезда узбекского бокса в супертяжелом весе Баходир Джалолов принял участие в конгрессе Ворлд Боксинг, проходящем в Панаме. В рамках мероприятия он встретился с президентом организации, бывшим чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным и сделал совместное фото. Важным событием для узбекского бокса стало избрание представителя Федерации бокса Узбекистана Миршохида Тиллабаева на высокий пост.
Джалолов и Головкин встретились в Панаме
Узбекский боксер Баходир Джалолов принимает участие в конгрессе Ворлд Боксинг, который проходит в Панаме. В ходе мероприятия он встретился с президентом организации Геннадием Головкиным.
Спортс.кз сообщает, что Джалолов опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео с конгресса. На кадрах видно, как узбекский боксер и казахстанский спортивный функционер общаются в кулуарах, а также позируют для фотографов.
Геннадий Головкин — один из самых известных чемпионов мира по боксу в среднем весе, в настоящее время возглавляющий организацию Ворлд Боксинг.
Миршохид Тиллабаев стал вице-президентом Ворлд Боксинг
Конгресс в Панаме завершился еще одним важным результатом для узбекского бокса. Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Миршохид Тиллабаев был избран вице-президентом Ворлд Боксинг.
На эту должность также претендовал казахстанский спортивный функционер Рауан Игенев. Избрание Тиллабаева вице-президентом стало значимым событием с точки зрения представительства Узбекистана и его институционального статуса в международной боксерской организации.
Головкин возглавляет организацию Ворлд Боксинг
Геннадий Головкин занимает пост президента Ворлд Боксинг с ноября 2025 года. После успешной карьеры в профессиональном боксе он взял на себя важную роль в управлении международным боксом.
На конгрессе в Панаме встреча Баходира Джалолова с Головкиным и избрание Миршохида Тиллабаева вице-президентом стали одними из самых заметных событий, связанных с участием узбекского бокса на международной арене.
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