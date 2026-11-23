Звезда узбекского бокса в супертяжелом весе Баходир Джалолов принял участие в конгрессе Ворлд Боксинг, проходящем в Панаме. В рамках мероприятия он встретился с президентом организации, бывшим чемпионом мира по боксу Геннадием Головкиным и сделал совместное фото. Важным событием для узбекского бокса стало избрание представителя Федерации бокса Узбекистана Миршохида Тиллабаева на высокий пост.

Джалолов и Головкин встретились в Панаме

Узбекский боксер Баходир Джалолов принимает участие в конгрессе Ворлд Боксинг, который проходит в Панаме. В ходе мероприятия он встретился с президентом организации Геннадием Головкиным.

Спортс.кз сообщает, что Джалолов опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео с конгресса. На кадрах видно, как узбекский боксер и казахстанский спортивный функционер общаются в кулуарах, а также позируют для фотографов.