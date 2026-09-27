«Тяжелый нокаут» в Ташкенте: Фуркатбек Якубов проиграл Рамазану Гаирбекову (видео)

·4·Спорт
«Тяжелый нокаут» в Ташкенте: Фуркатбек Якубов проиграл Рамазану Гаирбекову (видео)

В столице завершился турнир «Мангу 5», который с большим интересом ждали любители смешанных единоборств (ММА). В главном и самом ожидаемом поединке турнира сошлись талантливый узбекистанский боец Фуркатбек Якубов и представитель России Рамазан Гаирбеков. 5-раундовый напряженный бой за абсолютный чемпионский пояс лиги в наилегчайшем весе завершился раньше ожидаемого и весьма драматично.

После двух раундов жестких обменов ударами, в 3-раунде в результате мощной и точной атаки российского бойца Фуркатбек Якубов оказался в нокауте. Благодаря этой яркой победе Рамазан Гаирбеков вписал свое имя в историю промоушена как первый официальный чемпион лиги Мангу в наилегчайшем весе.

«Столкновение в Ташкенте, 3-й раунд и обладатель пояса»: 5 главных моментов финала Мангу 5

Важнейшие официальные факты и результаты главного боя турнира:

  • Вечер ММА в столице: Завершились все поединки турнира «Мангу 5», организованного на высоком уровне в городе Ташкенте;

  • Главный бой и чемпионская ставка: Поединок проходил в формате 5 раундов за первый чемпионский пояс лиги Мангу в наилегчайшем весе;

  • Досрочное завершение в 3-м раунде: Бой не продлился всю дистанцию — в третьем раунде удары Рамазана Гаирбекова решили исход противостояния;

  • Нокаут Якубова: Наш соотечественник Фуркатбек Якубов, несмотря на яростное сопротивление, не выдержал давления соперника и потерпел поражение;

  • Исторический первый чемпион: Россиянин Рамазан Гаирбеков этой победой поднял над головой первый чемпионский пояс промоушена.

Мангу 5: Классификация технических показателей чемпионского боя

Сравнение официальных параметров и результатов главного ташкентского поединка:

Показатели и критерии

Фуркатбек Якубов (Узбекистан)

Рамазан Гаирбеков (Россия)

Статус боя и весовая категория

Чемпионский бой в наилегчайшем весе (Мангу 5)

Чемпионский бой в наилегчайшем весе (Мангу 5)

Запланированная продолжительность

Официальный титульный бой на 5 раундов

Официальный титульный бой на 5 раундов

Зафиксированный итоговый результат

Поражение нокаутом в 3-м раунде

Победа нокаутом в 3-м раунде (КО/ТКО)

Место проведения боя

Город Ташкент (Собственная арена и местные болельщики)

На выезде (Ташкентский октагон)

Завоеванный титул

Главный претендент на чемпионство

Исторический первый чемпион лиги Мангу

ММА и спортивная экспертиза: Почему 3-й раунд стал поворотным моментом боя?

Выводы специалистов и аналитиков смешанных единоборств:

  • «Ошибка в скорости и контроле дистанции»: В наилегчайшем весе каждая секунда и правильный выбор дистанции имеют решающее значение; хотя Якубов активно действовал в начальных раундах, в третьей пятиминутке он ввязался в открытый бой и пропустил опасный удар на контратаке;

  • Тактическое хладнокровие Гаирбекова: Российский спортсмен в первых двух раундах изучил сильные стороны соперника, нашел способ взломать защиту и при удобной возможности завершил бой досрочно;

  • Поворотный момент для Фуркатбека: Такое поражение в борьбе за чемпионский пояс послужит большой школой опыта; работа Якубова над ударной техникой и защитными ошибками может позволить ему вернуться в октагон еще более сильным.

А как вы считаете, стала ли причиной поражения Фуркатбека Якубова в 3-м раунде усталость или тактическая ошибка? Сможет ли Якубов провести реванш и вернуть себе чемпионский пояс у Рамазана Гаирбекова? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого противостояния в мире узбекского ММА со всеми любителями единоборств!

Фуркатбек ЯкубовРамазан ГаирбековMangu 5Столичный турнир MMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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