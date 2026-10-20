«Главная сенсация Кубка»: «Локомотив» обыграл «Нефтчи» со счетом 4:2

Матчи 1/4 финала Кубка Узбекистана по футболу выдались богатыми на неожиданные результаты и настоящие сенсации. В двух важных противостояниях в рамках четвертьфинала команды «Локомотив» и «Андижан» одержали яркие победы и вышли в полуфинал турнира.

В частности, вылет действующего чемпиона страны ферганского «Нефтчи» стал главной сенсацией кубковых матчей.

Голевое шоу в Фергане: «Локомотив» выбил чемпиона из Кубка

Главное и самое драматичное событие дня развернулось в Фергане. Ташкентский «Локомотив» в гостях у «Нефтчи» продемонстрировал настоящее голевое шоу и одолел соперника со счетом 4:2:

Убийственный первый тайм «железнодорожников»: «Локомотив» забил в ворота хозяев 4 мяча уже в первой половине встречи. Жасурбек Яхшибоев открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти, а на 33-й минуте оформил дубль;

Голы Туплиева и Туропова: Кроме того, на 23-й минуте Туплиев, а на 43-й минуте Туропов поразили ворота ферганцев, укрепив преимущество ташкентцев;

Ответные голы «Нефтчи»: У хозяев поля Гиясов на 36-й минуте и Исмоилов на 45+3-й минуте сократили разрыв в счете, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти действующего чемпиона от поражения.

Бескомпромиссная борьба в Заамине: «Андижан» одолел «Согдиану»

Во втором матче, прошедшем в городе Заамин Джизакской области, клуб «Андижан» добился волевой победы на поле «Согдианы» (2:1):

Автогол и гол Боаке: Во втором тайме андижанцы усилили натиск. На 59-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Петара Мичина, а на 80-й минуте Мартин Боаке довел счет до 2:0;

Поздний гол Джамолова: В составе хозяев Сардор Джамолов отыграл один мяч на 84-й минуте, вернув интригу, однако оборона «орлов» сумела удержать победный счет до конца матча.

Обзор матчей и цифры

Кубок Узбекистана. Результаты 1/4 финала:

«Нефтчи» — «Локомотив» 2:4 Голы: Гиясов (36), Исмоилов (45+3) — Яхшибоев (11 пен, 33), Туплиев (23), Туропов (43).

«Согдиана» — «Андижан» 1:2 Голы: Джамолов (84) — Мичин (59 авт), Боаке (80).

Таким образом, следом за ОКМК путевки в полуфинальную стадию Кубка Узбекистана оформили «Локомотив» и «Андижан».