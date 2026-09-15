«Андижан» в драматичной борьбе преодолел барьер «Олимпик-МобиУз» и вышел в четвертьфинал

Матч 1/8 финала Кубка Узбекистана превратился в настоящий футбольный триллер и невероятную драму, которую зрители смотрели затаив дыхание. Один из ведущих клубов долины — «Андижан» — принял на своем поле молодой и дерзкий коллектив «Олимпик-МобиУз». Хотя в начале встречи «орлы» повели в счете с разницей в два мяча, гости уже в начале второго тайма в течение 5 минут забили два ответных гола, восстановив равновесие на табло и переведя игру в экстра-таймы. После 120 минут нервной и упорной борьбы победитель определился в серии пенальти.

В этом решающем ударе, напоминающем лотерею, андижанские мастера кожаного мяча проявили хладнокровие, вырвали победу и пробились в четвертьфинал Кубка Узбекистана. Присутствие на поле таких звезд в составе «Андижана», как Драган Черан, Азизбек Тургунбоев, Ислам Тухтаходжаев и Мартин Боакье, еще больше повысило уровень матча. Итак, каким образом «Олимпик-МобиУз» отыграл счет 2:0, что спасло «Андижан» в серии пенальти и смогут ли «орлы» в этом году поднять над головой кубок?

«С 2:0 до 2:2»: страшная драма, разыгравшаяся за 14 минут

Самые горячие моменты противостояния на «Бобур Арене» в Андижане:

43-я минута — первый гол Ашортии: Организовав активную атаку на последних минутах первого тайма, Имеда Ашортия открыл счет и вывел хозяев вперед (1:0);

47-я минута — быстрый гол Турдимуродова: Едва начался второй тайм, Рустам Турдимуродов вновь огорчил вратаря соперника, укрепив преимущество «Андижана» (2:0);

52-я и 57-я минуты — молниеносный камбэк «Олимпик-МобиУз»: Уступая в два мяча, молодежь не сдалась — сначала на 52-й минуте Равшанбек Абдуманнонов, а спустя 5 минут, на 57-й минуте, вышедший на замену Далер Тухсанов забили голы, сделав счет 2:2;

Тактические ходы и экстра-тайм: После того как основное время завершилось вничью, обе команды надежно отыграли в обороне и в дополнительных таймах.

Битва звезд: помощь Черана и Тургунбоева

Суперсостав «орлов» и ротация тренеров:

Драган Черан на поле: Вышедший во втором тайме вместо Мартина Боакье опытный бомбардир Драган Черан добавил игре команды в атаке осмысленности и давления;

Активность Азизбека Тургунбоева: Присоединившиеся к игре со скамейки запасных на 59-й минуте Азизбек Тургунбоев и Пулатхужа Холдорхонов постоянно отвлекали оборону соперника и создавали опасные моменты;

Капитанский опыт Ислама Тухтаходжаева: Действовавшая в центре защиты связка Тухтаходжаева и Одилбека Абдумажидова сыграла ключевую роль в нейтрализации быстрых контратак соперника в экстра-таймах;

Хитрость вратарей: Тренерский штаб «Олимпик-МобиУз» на 119-й минуте выпустил на поле Шахбоза Исматуллаева специально под серию пенальти, однако это решение не спасло гостей.

Нервная лотерея: путевка в четвертьфинал у «Андижана»!

Серия пенальти и картина следующего этапа турнира:

Хладнокровный финал: В серии пенальти высокое мастерство и опыт футболистов «Андижана» сказали свое слово — «орлы» забили победный мяч и официально оформили путевку в следующий раунд;

Ряды четвертьфиналистов пополняются: Благодаря этому драматическому успеху клуб «Андижан» вслед за «Локомотивом» уверенно шагнул в 1/4 финала Кубка страны;

Радость болельщиков: Победа, добытая после 120 минут тяжелой борьбы на своем поле, подарила любителям футбола из долины настоящее праздничное настроение.

Эта трудная, но волевая победа «Андижана» еще раз доказала, что команда является серьезным претендентом на главный приз — чемпионство в нынешнем розыгрыше Кубка Узбекистана.

Как вы думаете, что стало главной причиной того, что «Андижан» упустил преимущество 2:0 и довел дело до пенальти — самоуспокоенность или неожиданный задор молодежи «Олимпик-МобиУз»? Смогут ли «орлы» с такими лидерами, как Драган Черан, Азизбек Тургунбоев и Ислам Тухтаходжаев, завоевать Кубок Узбекистана в этом году? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого кубкового противостояния в узбекском футболе со всеми футбольными фанатами и друзьями!