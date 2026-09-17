Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!

·79·Спорт
Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!

Интрига в матчах национального Кубка достигла своего апогея! Позади остались самые тяжелые этапы отбора, и официально стали известны имена восьми команд, которые будут бороться за то, чтобы поднять кубок над головой, а также их сетка вплоть до финала. Болельщиков ждут вероятное долинное дерби, классика между Ташкентом и Ферганой, а также подлинное мужество представителей низших лиг в противостоянии с грандами. Итак, для кого дорога в финал окажется легче и какое суперпротивостояние ожидается в полуфинале?

Драма четвертьфинала: Кто против кого?

По результатам жеребьевки на стадии 1/4 финала пройдут бескомпромиссные и неожиданные матчи:

  • «Нефтчи» — «Локомотив»: В Фергане вновь повеет большим футболом в борьбе против самых опытных ташкентских «железнодорожников»;

  • «Согдиана» — «Андижан»: Битва в Джизаке, которая может стать спасительной для обеих команд в этом сезоне;

  • АГМК — «Гулистан»: Сможет ли команда Мирджалола Касымова преодолеть испытание сенсационными представителями Сырдарьи?

  • «Навбахор» — «Газалкент»: Поход команды из Бостанлыка, которая готова преподнести сенсацию против наманганских «соколов».

Узкая дорога к финалу: Полуфинальная сетка

Согласно регламенту турнира, схема полуфинальных пар уже определена: здесь не будет никаких вторых шансов — проигравшая команда отправляется домой.

Кубковая сетка выглядит следующим образом:

Стадия

Противостояние победителей 1-й пары

Противостояние победителей 2-й пары

1/4 финала

«Нефтчи» вс «Локомотив»

«Согдиана» вс «Андижан»

Противостояние 1/2 финала

«Нефтчи» / «Локомотив»

«Согдиана» / «Андижан»

1/4 финала

АГМК вс «Гулистан»

«Навбахор» вс «Газалкент»

Противостояние 1/2 финала

АГМК / «Гулистан»

«Навбахор» / «Газалкент»

Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!

Если «Нефтчи» и «Андижан» одолеют своих соперников, то болельщики уже в полуфинале смогут стать свидетелями жаркого долинного дерби, от которого закипит кровь. С другой стороны, АГМК и «Навбахор» являются главными претендентами на то, чтобы сойтись на пороге финала.

Как вы думаете, кто в этом сезоне поднимет над головой Кубок Узбекистана? Какая сенсационная команда сможет «преподать урок» грандам?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях ниже и отправьте эту горячую сетку через Telegram своим друзьям — любителям узбекского футбола!

Кубок УзбекистанаНефтчиЛокомотивДолинное дерби
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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