Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!

Интрига в матчах национального Кубка достигла своего апогея! Позади остались самые тяжелые этапы отбора, и официально стали известны имена восьми команд, которые будут бороться за то, чтобы поднять кубок над головой, а также их сетка вплоть до финала. Болельщиков ждут вероятное долинное дерби, классика между Ташкентом и Ферганой, а также подлинное мужество представителей низших лиг в противостоянии с грандами. Итак, для кого дорога в финал окажется легче и какое суперпротивостояние ожидается в полуфинале?

Драма четвертьфинала: Кто против кого?

По результатам жеребьевки на стадии 1/4 финала пройдут бескомпромиссные и неожиданные матчи:

«Нефтчи» — «Локомотив»: В Фергане вновь повеет большим футболом в борьбе против самых опытных ташкентских «железнодорожников»;

«Согдиана» — «Андижан»: Битва в Джизаке, которая может стать спасительной для обеих команд в этом сезоне;

АГМК — «Гулистан»: Сможет ли команда Мирджалола Касымова преодолеть испытание сенсационными представителями Сырдарьи?

«Навбахор» — «Газалкент»: Поход команды из Бостанлыка, которая готова преподнести сенсацию против наманганских «соколов».

Узкая дорога к финалу: Полуфинальная сетка

Согласно регламенту турнира, схема полуфинальных пар уже определена: здесь не будет никаких вторых шансов — проигравшая команда отправляется домой.

Кубковая сетка выглядит следующим образом:

Стадия Противостояние победителей 1-й пары Противостояние победителей 2-й пары 1/4 финала «Нефтчи» вс «Локомотив» «Согдиана» вс «Андижан» Противостояние 1/2 финала «Нефтчи» / «Локомотив» «Согдиана» / «Андижан» 1/4 финала АГМК вс «Гулистан» «Навбахор» вс «Газалкент» Противостояние 1/2 финала АГМК / «Гулистан» «Навбахор» / «Газалкент»

Если «Нефтчи» и «Андижан» одолеют своих соперников, то болельщики уже в полуфинале смогут стать свидетелями жаркого долинного дерби, от которого закипит кровь. С другой стороны, АГМК и «Навбахор» являются главными претендентами на то, чтобы сойтись на пороге финала.

Как вы думаете, кто в этом сезоне поднимет над головой Кубок Узбекистана? Какая сенсационная команда сможет «преподать урок» грандам?

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