Герметичные противостояния в Кубке Узбекистана: продолжится ли сенсация в 1/4 финала?!
Интрига в матчах национального Кубка достигла своего апогея! Позади остались самые тяжелые этапы отбора, и официально стали известны имена восьми команд, которые будут бороться за то, чтобы поднять кубок над головой, а также их сетка вплоть до финала. Болельщиков ждут вероятное долинное дерби, классика между Ташкентом и Ферганой, а также подлинное мужество представителей низших лиг в противостоянии с грандами. Итак, для кого дорога в финал окажется легче и какое суперпротивостояние ожидается в полуфинале?
Драма четвертьфинала: Кто против кого?
По результатам жеребьевки на стадии 1/4 финала пройдут бескомпромиссные и неожиданные матчи:
«Нефтчи» — «Локомотив»: В Фергане вновь повеет большим футболом в борьбе против самых опытных ташкентских «железнодорожников»;
«Согдиана» — «Андижан»: Битва в Джизаке, которая может стать спасительной для обеих команд в этом сезоне;
АГМК — «Гулистан»: Сможет ли команда Мирджалола Касымова преодолеть испытание сенсационными представителями Сырдарьи?
«Навбахор» — «Газалкент»: Поход команды из Бостанлыка, которая готова преподнести сенсацию против наманганских «соколов».
Узкая дорога к финалу: Полуфинальная сетка
Согласно регламенту турнира, схема полуфинальных пар уже определена: здесь не будет никаких вторых шансов — проигравшая команда отправляется домой.
Кубковая сетка выглядит следующим образом:
Стадия
Противостояние победителей 1-й пары
Противостояние победителей 2-й пары
1/4 финала
«Нефтчи» вс «Локомотив»
«Согдиана» вс «Андижан»
Противостояние 1/2 финала
«Нефтчи» / «Локомотив»
«Согдиана» / «Андижан»
1/4 финала
АГМК вс «Гулистан»
«Навбахор» вс «Газалкент»
Противостояние 1/2 финала
АГМК / «Гулистан»
«Навбахор» / «Газалкент»
Если «Нефтчи» и «Андижан» одолеют своих соперников, то болельщики уже в полуфинале смогут стать свидетелями жаркого долинного дерби, от которого закипит кровь. С другой стороны, АГМК и «Навбахор» являются главными претендентами на то, чтобы сойтись на пороге финала.
Как вы думаете, кто в этом сезоне поднимет над головой Кубок Узбекистана? Какая сенсационная команда сможет «преподать урок» грандам?
Оставляйте свои прогнозы в комментариях ниже и отправьте эту горячую сетку через Telegram своим друзьям — любителям узбекского футбола!
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