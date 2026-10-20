Порту — ПСВ: составы и текстовая трансляция

·4·Спорт
Порту — ПСВ: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Порту — ПСВ. Начало матча: 21 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Порту»: 99. Коста Д. (капитан), 20. Коста А., 5. Беднарек Я., 4. Кивёр Я., 12. Зайду, 8. Фрохольдт В., 13. Росарио П., 10. Вейга Г., 11. Пепе, 9. Саму, 77. Петушевски О.

Запасные «Порту»: 19. Андре Силва, 14. Клаудиу Рамуш, 24. Кошта Ж., 52. Фернандеш М., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 17. Сайнс Б., 33. Соуза, 22. Варела А.

Главный тренер «Порту»: Фарьоли Ф.

Стартовый состав «ПСВ»: 32. Коварж М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 3. Гасиоровски Я., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 19. Байрактаревич Э., 20. Тил Г., 5. Перишич И.

Запасные «ПСВ»: 37. Бухамди А., 23. Бро Хансен М., 42. Корнесьон С., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 27. Ман Д., 4. Обиспо А., 1. Олей Н., 35. Сантос А., 51. Смоленарс Т.

Главный тренер «ПСВ»: Бос П.

ПортуПСВЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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