ПСВ — Брюгге: составы и текстовая трансляция

·4·Спорт
ПСВ — Брюгге: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: ПСВ — Брюгге. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «ПСВ»: 32. Коварж М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 5. Перишич И., 20. Тил Г., 7. ван Боммел Р.

Запасные «ПСВ»: 19. Байрактаревич Э., 23. Бро Хансен М., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Я., 27. Ман Д., 1. Олей Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Сильдилья К., 51. Смоленарс Т.

Главный тренер «ПСВ»: Бос П.

Стартовый состав «Брюгге»: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 9. Форбс К., 10. Ветлесен Х., 20. Ванакен Х. (капитан), 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.

Запасные «Брюгге»: 62. Одор Л., 32. Дамс М., 67. Дьякон М., 29. Яккерс Н., 3. Ли Хан Бом, 80. Лемарешаль Ф., 39. Робберехтс М., 41. Сике Ю., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р.

Главный тренер «Брюгге»: Леко И.

ПСВБрюггеЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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