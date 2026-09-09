«Порту» проиграл в матче против «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» начал сезон Лиги чемпионов 2026/27 с победы над «Порту». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. В составе гостей дублем отметился Эрлинг Холанд. По ходу матча «Манчестер Сити» действовал активнее в атаке и имел явное преимущество по ударам и владению мячом.

Счет был открыт вскоре после начала второго тайме. На 47-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперед.

Ближе к концу встречи норвежский нападающий проявил себя вновь. На 90+1-й минуте Холанд забил свой второй гол, закрепив победу своей команды.

Статистика отчетливо продемонстрировала превосходство «Манчестер Сити». Если гости нанесли по воротам 18 ударов, то «Порту» ограничился лишь 4. Разница по ударам в створ оказалась еще более впечатляющей: «Манчестер Сити» 9 раз попал в створ ворот, тогда как «Порту» не смог нанести ни одного точного удара.

В показателе владения мячом также доминировал «Манчестер Сити» с 60 процентами. У «Порту» этот показатель составил 40 процентов.

Англичане также оказались впереди по передачам. «Манчестер Сити» выполнил 583 паса с точностью 92 процента. «Порту» отдал 341 пас при точности 79 процентов.

Игроки «Порту» совершили 11 фолов и получили 1 желтую карточку. У «Манчестер Сити» количество фолов составило 16, а желтых карточек — 3. Красные карточки не зафиксированы.

По угловым ударам «Манчестер Сити» также победил со счетом 5:2. По офсайдам у «Порту» было зафиксировано 7 случаев, у «Манчестер Сити» — 1.