Реал Мадрид — ПСВ: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Реал Мадрид — ПСВ. Начало матча: 25 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 3. Эдер Милитао, 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О., 15. Гюлер А., 25. Диоманде У., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.
Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т.
Главный тренер «Реал Мадрид»: Тральяу Ж.
Стартовый состав «ПСВ»: 32. Коварж М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 5. Перишич И. (капитан), 24. Сано К., 10. Ваннер П., 7. ван Боммел Р., 20. Тил Г., 21. Мейнанс С.
Запасные «ПСВ»: 19. Байрактаревич Э., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Я., 29. Ламмерс С., 27. Ман Д., 1. Олей Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Сильдилья К., 51. Смоленарс Т.
Главный тренер «ПСВ»: Бос П.
- 90Матч окончен. Счет: Реал Мадрид 5:1 ПСВ
- 90+4Эспен Эскас посмотрел на часы и сразу дал финальный свисток.
- 90+2Бернарду Силва (Реал Мадрид) получил мяч в штрафной и сразу пробил в касание. Он не попал в створ, и мяч пролетел над перекладиной.
- 90Добавлено 3 минуты к матчу.
- 875-1Гол! Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получил мяч в штрафной после великолепной передачи Джуда Беллингема и точным ударом по центру ворот изменил счет. Теперь 5:1.
- 844-1Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) после умной передачи Браима Диаса вырвался вперед и вышел один на один с вратарем. Ему еще нужно было завершить момент, но он точно отправил мяч в сетку ворот.
- 83Судья сигнализировал о замене, Аёни Сантос (ПСВ) выходит на поле вместо Рубена ван Боммела.
- 81Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид») получил желтую карточку от Эспена Эскаса за фол на сопернике.
- 80Жоау Тралхау решил заменить Яна Диоманде, вместо него на поле вышел Браим Диас (Реал Мадрид).
- 80Джуд Беллингем (Реал Мадрид) принял мяч в штрафной и пробил, но защитник совершил отличный блок.
- 78Игра остановлена, так как Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) оказался в офсайде.
- 78Замена. Райан Фламинго (ПСВ) получил разрешение от судьи и выходит на поле, Кодай Сано покидает игру.
- 77Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) остался один в штрафной и пробил, но защитник блестяще заблокировал его удар.
- 75Угловой удар ПСВ был отражен хорошо подготовленным Тибо Куртуа (Реал Мадрид).
- 74Рубен ван Боммел (ПСВ) пробил из-за пределов штрафной, но удар был заблокирован и не создал проблем вратарю. Мяч ушел на угловой. ПСВ получает шанс создать опасность у ворот соперника.
- 72Момент! Джуд Беллингем (Реал Мадрид) был в выгодной позиции в штрафной, но не успел к мячу из-за слишком сильной передачи.
- 71Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») пробил по воротам, но мяч прошел мимо.
- 70Главный тренер решил провести замену: Арда Гюлер покидает поле, вместо него выходит Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид).
- 70Петер Бос решил сделать замену. Ярек Гасиоровски (ПСВ) выходит вместо Филипа Костича.
- 70Замена. Пауль Ваннер покидает поле, вместо него выходит Ноа Фернандес (ПСВ).
- 69Арда Гюлер (Реал Мадрид) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар.
- 69Реал Мадрид разыграл угловой накоротке. Мяч передан ближнему партнеру.
- 69Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) пробил в касание, но вратарь совершил отличный сейв. Мяч ушел за пределы поля, и Реал Мадрид заработал угловой.
- 66Какой шанс! Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) упустил отличную возможность, получив прекрасный пас в штрафной, но попал лишь в правую штангу!
- 643-1Счет 3:1! Арда Гюлер нашел Килиана Мбаппе (Реал Мадрид) в штрафной, тот остался без опеки и отправил мяч в левый угол ворот.
- 63Ян Диоманде (Реал Мадрид) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел значительно левее штанги.
- 602-1Джуд Беллингем (Реал Мадрид) нашел пространство за пределами штрафной и пробил. Его точный удар попал в штангу и влетел в сетку, счет стал 2:1.
- 59Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») попал в офсайд!
- 59Федерико Вальверде (Реал Мадрид) пробил с лёта, но не попал в створ. В следующий раз ему нужно быть точнее. Очень плохой удар!
- 58Главный арбитр и один из его помощников указывают на угловой удар в пользу Реал Мадрида.
- 58Джуд Беллингем (Реал Мадрид) выполнил опасный прострел в штрафную, но Матей Коварж перехватил мяч.
- 56Реал Мадрид разыграл угловой.
- 56Джуд Беллингем (Реал Мадрид) упустил золотой шанс. Он пробил по центру ворот с близкого расстояния, но Матей Коварж был начеку и совершил отличный сейв! Мяч ушел за пределы поля. Реал Мадрид исполнит угловой.
- 55После углового в исполнении Арды Гюлера (Реал Мадрид) защитники соперника выбили мяч.
- 53Вратарь совершил отличный сейв после удара Килиана Мбаппе (Реал Мадрид), мяч летел точно в правый угол.
- 52Арда Гюлер (Реал Мадрид) получил точную передачу в штрафной и пробил в касание по центру ворот. Матей Ковар в прыжке отразил удар. Какой сейв!
- 501-1Гол! Федерико Вальверде (Реал Мадрид) продемонстрировал мастерство, отправив мяч в нижний правый угол ворот из штрафной площади. Ассист на счету Арды Гюлера, счет 1:1.
- 47Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) принял мяч на грудь и пробил с лёта из штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
- 46Петер Бос произвел замену в перерыве. Эсмир Байрактаревич вышел вместо Ивана Перишича (ПСВ).
- 46Жоау Тралхау решил провести замену в перерыве. Дин Хёйсен вышел на поле, заменив Эдера Милитао («Реал Мадрид»).
- 46Матч для Орельена Тчуамени окончен (Реал Мадрид). Джуд Беллингем выходит на поле на второй тайм.
- 46Жоау Тралхау произвел замену. В начале второго тайма Ибраима Конате выходит на поле вместо Антонио Рюдигера (Реал Мадрид).
- 46Судья Эспен Эскас дал свисток к началу второго тайма.
- 45+4Судья дает свисток, завершая первый тайм, первые 45 минут игры подошли к концу.
- 45+3Кодай Сано (ПСВ) замкнул прострел с фланга, но его удар головой прошел мимо левой штанги.
- 45+2Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) пробил из штрафной площади, но защитники заблокировали мяч.
- 45Четвертый арбитр добавил 3 минуты к основному времени.
- 44Сегодняшний судья Эспен Эскас справедливо наказал Антонио Рюдигера (Реал Мадрид) предупреждением за грубую игру.
- 43Рубен ван Боммел (ПСВ) слишком жестко пошел в отбор, и Эспен Эскас зафиксировал фол.
- 42Судья показал желтую карточку Филипу Костичу (ПСВ).
- 42Мяч взмыл вверх, Эдер Милитао (Реал Мадрид) не смог его обработать, и он попал в руку — судья зафиксировал нарушение.
- 41Гус Тил (ПСВ) получил штрафной за задержку соперника. Эспен Эскас назначил стандарт.
- 40Опасный момент! Свен Мейнанс (ПСВ) получил мяч в свободной зоне и пробил из штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
- 39Боковой судья поднял флаг, зафиксировав офсайд у Винисиуса Жуниора (Реал Мадрид) перед его ударом головой.
- 34Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) на дриблинге дошел до линии штрафной и пробил по воротам. Вратарь попытался отразить мяч, но тот прошел рядом с левой штангой.
- 34Иван Перишич (ПСВ) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника перехватили мяч.
- 320-1Гол! Иван Перишич (ПСВ) выиграл психологическую дуэль и, переиграв Тибо Куртуа, отправил неберущийся пенальти в правый угол ворот.
- 31Иван Перишич (ПСВ) направляется к одиннадцатиметровой отметке.
- 30Орельен Тчуамени (Реал Мадрид) получил желтую карточку.
- 30А вот и решение ВАР: ПЕНАЛЬТИ в пользу ПСВ!
- 29VARСтоп! Главный арбитр показывает на ВАР и хочет пересмотреть эпизод в штрафной площади. Это может быть пенальти для ПСВ! Давайте дождемся его решения.
- 29Ян Диоманде (Реал Мадрид) пробил из штрафной площади, но защитники успешно заблокировали удар.
- 28Свен Мейнанс (ПСВ) ворвался в штрафную и упал после столкновения с соперником, но судья показал, что пенальти нет!
- 28Кодай Сано (ПСВ) был очень близок к голу! Он принял мяч у линии штрафной и пробил, но мяч прошел в сантиметрах от левой штанги.
- 27Свен Мейнанс (ПСВ) попытался пробросить мяч через линию обороны, но не нашел никого из партнеров.
- 23Ян Диоманде (Реал Мадрид) сделал пас вперед, но защитник заблокировал его.
- 20Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) сделал прострел в штрафную, но его попытка была пресечена, и мяч выбит за пределы поля.
- 16Сержиньо Дест (ПСВ) жарима майдончаси ташқарисидан зарба йўллади, аммо тўпга яхши тегина олмади ва у чап устун ёнидан анчагина четга ўтиб кетди.
- 14Защитник мужественно заблокировал удар Яна Диоманде (Реал Мадрид) в штрафной площади.
- 13Иван Перишич (ПСВ) выполнил отличный навес в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
- 11Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) пробил из-за пределов штрафной, пытаясь застать врасплох вратаря, но мяч угодил в правую штангу!
- 9Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») попал в офсайд, боковой судья поднял флаг.
- 9Сержиньо Дест (ПСВ) пробил из штрафной площади и был близок к голу, но мяч прошел рядом с правой штангой.
- 4Рубен ван Боммел (ПСВ) упустил отличный шанс! Он мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч прошел рядом с левой штангой!
- 4Эспен Эскас заметил нарушение правил со стороны Свена Мийнанса (ПСВ) и без колебаний дал свисток.
- 3Свен Мийнанс (ПСВ) выше всех выпрыгнул в штрафной площади и пробил головой мимо ворот, мяч прошел далеко от левой штанги.
- 1Поехали, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
- 03:08Наконец-то футболисты вышли на поле! Реал Мадрид начнет игру.
- 03:08Сегодняшний матч обслужит Эспен Эскас.
- 03:08Стартовые составы на этот матч объявлены.
- 03:07Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать всё происходящее на поле. Приятного просмотра.
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