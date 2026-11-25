Лига чемпионов: Реал Мадрид — ПСВ. Начало матча: 25 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Реал Мадрид»: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 3. Эдер Милитао, 22. Рюдигер А., 17. Кукурелья М., 20. Силва Б., 14. Тчуамени О., 15. Гюлер А., 25. Диоманде У., 10. Мбаппе К., 7. Винисиус Жуниор.

Запасные «Реал Мадрид»: 12. Александер-Арнольд Т., 5. Беллингем Дж., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 19. Эспи К., 4. Хёйсен Д., 16. Конате И., 13. Лунин А., 26. Местре С., 27. Питарч Т.

Главный тренер «Реал Мадрид»: Тральяу Ж.

Стартовый состав «ПСВ»: 32. Коварж М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 5. Перишич И. (капитан), 24. Сано К., 10. Ваннер П., 7. ван Боммел Р., 20. Тил Г., 21. Мейнанс С.

Запасные «ПСВ»: 19. Байрактаревич Э., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Я., 29. Ламмерс С., 27. Ман Д., 1. Олей Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Сильдилья К., 51. Смоленарс Т.

Главный тренер «ПСВ»: Бос П.