Порту — Наполи: составы и текстовая трансляция

·21·Спорт
Порту — Наполи: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Порту — Наполи. Начало матча: 5 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Порту»: 99. Коста Д. (капитан), 19. Андре Силва, 5. Беднарек Я., 20. Коста А., 52. Фернандеш М., 8. Фрохольдт В., 4. Кивёр Я., 11. Пепе, 13. Росарио П., 17. Сайнс Б., 10. Вейга Г.

Запасные «Порту»: 14. Клаудиу Рамуш, 24. Кошта Ж., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 77. Петушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 22. Варела А., 12. Зайду.

Главный тренер «Порту»: Фарьоли Ф.

Стартовый состав «Наполи»: 1. Мерет А., 99. Ангисса Ф., 31. Бейкема С., 11. Де Брёйне К., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 21. Политано М. (капитан), 13. Ррахмани А., 26. Вергара А.

Запасные «Наполи»: 38. Кьюммариелло А., 14. Контини Н., 23. Джоване, 70. Ланг Н., 40. Льето К., 20. Лукка Л., 32. Милинкович-Савич В.

Главный тренер «Наполи»: Аллегри М.

ПортуНаполиЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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