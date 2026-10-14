Бетис — Порту: составы и текстовая трансляция

·40·Спорт
Бетис — Порту: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: БетисПорту. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 12. Ортис А., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 21. Рока М., 18. Деосса Н., 7. Антони, 22. Иско (капитан), 10. Эззалзули А., 19. Пэрротт Т.

Запасные «Бетис»: 2. Бельерин Э., 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 15. Фидальго А., 8. Форнальс П., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Д., 27. Моранте Х., 17. Рикельме Р.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

Стартовый состав «Порту»: 99. Коста Д. (капитан), 52. Фернандеш М., 13. Росарио П., 4. Кивёр Я., 74. Моура Ф., 8. Фрохольдт В., 22. Варела А., 10. Вейга Г., 17. Сайнс Б., 19. Андре Силва, 11. Пепе.

Запасные «Порту»: 14. Клаудиу Рамуш, 20. Коста А., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 64. Гомеш Л., 16. Хван Ин Бом, 18. Перес Н., 77. Петушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 92. Тейшейра Ж., 12. Зайду.

Главный тренер «Порту»: Фарьоли Ф.

Прямая трансляция LIVE
33
Натан (Бетис) отобрал мяч у соперника, но арбитр зафиксировал фол и дал свисток. Он недоволен решением!
32
Фран Гарсия (Бетис) пробил издалека. Его низовой удар пришелся по центру ворот, но Диогу Кошта сыграл надежно и легко завладел мячом.
31
Трой Перротт (Бетис) попытался обыграть соперников, но защитник надежно сыграл в отборе.
30
Клеман Тюрпен заметил фол со стороны Борхи Сайнса (ФК Порту) и без колебаний дал свисток.
28
Антони (Бетис) продемонстрировал свое мастерство, финтами дошел до линии штрафной и нанес слабый удар — мяч прошел значительно мимо левой штанги.
28
Владение мячом составляет 57 на 43 в процентах.
27
Нельсон Деосса (Бетис) был очень близок к голу, он нанес мощный удар, но мяч прошел совсем рядом с левой штангой.
27
Борха Сайнс (ФК Порту) отдал передачу вперед, но переборщил с силой. Мяч ушел за пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот Бетиса.
25
Еще одна попытка Антони (Бетис) сделать заброс за спину защитникам прервана, мяч выбит в безопасную зону.
24
Абде Эззалзули (Бетис) успел к мячу и мощно пробил издали, но мяч пролетел далеко мимо правой штанги, так что вратарю даже не пришлось реагировать.
23
Абде Эззалзули (Бетис) сделал передачу вперед, но мяч оказался слишком сильным.
23
Пепе (Порту) выполнил навес с фланга в штрафную, но его передача была заблокирована.
21
Абде Эззалзули (Бетис) перепрыгнул защитника и замкнул головой подачу Иско с углового, но его удар с точки пенальти пришелся значительно выше перекладины.
21
Иско («Бетис») пытается подать угловой на голову кому-то из партнёров по команде.
21
Фран Гарсия (Бетис) жарима майдончаси ичига баландлатиб тўп узатди, аммо ҳимоячилар бош билан тўпни узоқлаштиришди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва бурчак зарбаси белгиланди. Бетис рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
20
Анхел Ортис (Бетис) выполнил неудачный навес, и защита соперника быстро выбила мяч из штрафной.
19
Анхел Ортис (Бетис) пытался сделать ключевой пас партнеру из-за пределов штрафной, но один из защитников вынес мяч в безопасную зону.
17
Пабло Росарио (Порту) грубо играет. Судья фиксирует фол и дает свисток.
17
Мартим Фернандеш (ФК Порту) сделал передачу в штрафную площадь, но защитники соперника вынесли мяч, ликвидировав угрозу.
16
Марк Рока («Бетис») грубо сфолил в подкате против соперника. Клеман Тюрпен остановил игру и мог показать карточку, но в итоге ограничился лишь устным предупреждением.
15
Анхель Ортис (Бетис) принял мяч и мощно пробил из штрафной, но вратарь на месте!
15
Сильнейшая прострельная передача Франсишку Моуры (Порту) в штрафную площадь не дошла ни до кого из партнеров по команде.
14
Антони (Бетис) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент.
13
Пепе (ФК Порту) пытается идти вперед, но игрок соперника выбивает мяч.
12
Клеман Тюрпен дал свисток из-за фола, так как Иско («Бетис») сыграл слишком грубо в борьбе за мяч.
12
Иско (Бетис) вместо подачи с углового в штрафную разыграл мяч коротким пасом с ближним партнером.
11
Абде Эззалзули (Бетис) сделал отличную передачу в штрафную площадь, пытаясь найти кого-то из партнеров, но защитник сыграл надежно и перехватил мяч.
11
Вратари в этом эпизоде беспокоиться не о чем. Антони (Бетис) сделал ставку на силу, а не на точность, и поэтому его удар прошел намного правее штанги.
11
Андре Силва (ФК Порту) имел отличную возможность добить мяч головой с линии вратарской, но пробил неточно, и мяч, попав в перекладину, улетел за пределы поля.
10
Андре Силва (ФК Порту) успел к отскоку и пробил, но удар был заблокирован.
8
Бетис контролирует темп игры за счет коротких и точных передач.
7
Клеман Тюрпен не оставил без внимания грубую игру Андре Силвы («Порту») и дал свисток.
7
Габри Вейга (ФК Порту) пробил из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован.
6
Алан Варела (ФК Порту) попытался найти свободного партнера по команде в штрафной, но Альваро Вальес вышел из ворот и вынес мяч.
5
Абде Эззалзули (Бетис) нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой.
3
Клеман Тюрпен дал свисток и зафиксировал фол против Мартима Фернандеша (Порту) за грубую игру.
3
ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Иско выдал великолепный пас на Марка Року («Бетис»), но тот не попал в створ, его удар из штрафной прошел рядом с правой штангой!
3
Иско (Бетис) подошел, чтобы ввести мяч в игру.
2
Абде Эззалзули (Бетис) упустил огромную возможность! После великолепного сольного прохода он мощно пробил из-за пределов штрафной, и болельщики уже начали праздновать гол. Мяч летел в нижний правый угол, но Диогу Кошта совершил важнейший сейв!
1
Первый тайм только начался.
00:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Розыгрыш мяча начнет «Бетис».
00:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Клеман Тюрпен.
00:00
Стали известны стартовые составы обеих команд, теперь вы можете с ними ознакомиться.
00:00
Привет всем любителям футбола, мы здесь, чтобы вести для вас текстовую трансляцию этого матча, освещая все самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
БетисПортуЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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