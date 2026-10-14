Бетис — Порту: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Бетис — Порту. Начало матча: 15 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бетис»: 1. Вальес А., 12. Ортис А., 5. Бартра М., 4. Натан, 11. Гарсия Ф., 21. Рока М., 18. Деосса Н., 7. Антони, 22. Иско (капитан), 10. Эззалзули А., 19. Пэрротт Т.

Запасные «Бетис»: 2. Бельерин Э., 6. Берналь Ф., 25. Себальос Д., 13. Конде Д., 15. Фидальго А., 8. Форнальс П., 16. Гомес В., 9. Эрнандес К., 3. Льоренте Д., 20. Ло Сельсо Д., 27. Моранте Х., 17. Рикельме Р.

Главный тренер «Бетис»: Пеллегрини М.

Стартовый состав «Порту»: 99. Коста Д. (капитан), 52. Фернандеш М., 13. Росарио П., 4. Кивёр Я., 74. Моура Ф., 8. Фрохольдт В., 22. Варела А., 10. Вейга Г., 17. Сайнс Б., 19. Андре Силва, 11. Пепе.

Запасные «Порту»: 14. Клаудиу Рамуш, 20. Коста А., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 64. Гомеш Л., 16. Хван Ин Бом, 18. Перес Н., 77. Петушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 92. Тейшейра Ж., 12. Зайду.

Главный тренер «Порту»: Фарьоли Ф.