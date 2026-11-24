Сегодня, 24 ноября, в Мадриде пройдет один из центральных матчей Лиги чемпионов. Испанский «Реал» примет на своем поле нидерландский ПСВ. В поединке на стадионе «Сантьяго Бернабеу» обе команды будут бороться за важные очки в общем этапе.

Встреча начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени. Футбольные болельщики в Узбекистане смогут посмотреть этот матч в прямом эфире на платформе Сетанта Спортс.

«Реал» выйдет на поле за победой на своем стадионе

Общий этап Лиги чемпионов становится все более напряженным. Каждое очко, набранное на этой стадии, влияет на итоговое положение команд в турнирной таблице.

Для «Реала» матч против ПСВ — это возможность одержать победу перед своими болельщиками и укрепить позиции в турнире. Однако нидерландцы приехали в Мадрид не просто ради поездки. ПСВ постарается добиться неожиданного результата на поле сильного соперника.

Ожидается, что атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» придаст матчу особый дух.

В следующем туре «Реал» ждет «Арсенал»

В 6-м туре общего этапа «Реал» выйдет на поле против еще одного серьезного соперника. 9 декабря мадридцы сразятся с «Арсеналом».

ПСВ в тот же день сыграет против еще одного сильного испанского клуба — «Атлетико». Таким образом, результат сегодняшней встречи имеет важное значение для обеих команд перед следующим туром.

«Реал» — ПСВ: когда и где матч?

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 5-й тур

Дата: 24 ноября

Стадион: «Сантьяго Бернабеу», Мадрид

Время начала: в ночь на 25 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени)

Прямая трансляция: платформа Сетанта Спортс

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале прошлого сезона парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти и завоевали главный трофей.

Теперь же футбольных болельщиков ждет интересное противостояние в Мадриде. Одержит ли «Реал» победу на своем поле или ПСВ преподнесет сенсацию?